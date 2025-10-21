terça-feira, outubro 21, 2025
EDUCAÇÃO

Vencedores da Olimpíada de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas serão premiados na quinta-feira, 23

Nessa quinta-feira, 23, no Parque Cultural Vila Maguary, será realizada a cerimônia de premiação dos vencedores da Olimpíada de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Grupo Madre Celeste, com entrega de medalhas e diplomas aos 150 alunos do 3º Ano do Ensino Fundamental ao 3º. Ano do Ensino Médio. A competição recebeu avaliação altamente positiva de alunos, educadores e famílias.

O evento se destacou pelo forte engajamento estudantil, pelo incentivo à pesquisa científica e pela promoção de debates acerca de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental.

De acordo com relatos coletados nas unidades de ensino do Grupo Educacional Madre Celeste, os estudantes demonstraram entusiasmo durante todas as etapas, evidenciando evolução no pensamento crítico e maior conscientização sobre os impactos ambientais no cotidiano. A participação ativa das famílias e o desempenho expressivo dos alunos consolidaram a iniciativa como uma ação educacional relevante e inspiradora, reafirmando o compromisso do Grupo Madre Celeste com uma formação integral, inovadora e alinhada aos desafios contemporâneos do planeta.

Segundo o diretor-geral das Escolas Madre Celeste, professor Joaci Lima, a primeira edição das Olimpíadas superou as expectativas.

“Os estudantes demonstraram muito entusiasmo em todas as etapas do processo. E a gente aguçou cada vez mais o pensamento crítico dos alunos sobre uma maior conscientização com relação aos impactos ambientais no cotidiano. Vale também ressaltar a participação ativa das famílias e o desenvolvimento expressivo dos nossos alunos, que consolidaram essa iniciativa do grupo educacional de maneira tão relevante, inspiradora e inovadora no Estado. Isso reafirma o nosso compromisso com a formação integral e o alinhamento aos desafios contemporâneos do nosso planeta”, ressalta.

A presidente do Conselho Superior do Grupo de Ensino Madre Celeste, professora Nilse Pinheiro, falou da alegria pelo sucesso da iniciativa.

“Nossa preocupação com a educação que transforma e com o futuro sustentável do planeta deu origem a esse evento, em sintonia com a COP30 realizada em nosso Estado. Os nossos estudantes pesquisaram, criaram e ainda propuseram soluções para os desafios do clima e da preservação ambiental. Mais do que uma competição, foi um movimento de consciência, inovação e esperança. Vale ressaltar que o Grupo de Ensino Madre Celeste, há mais de quatro décadas, educa para o conhecimento, o caráter e o futuro. Quero aproveitar a oportunidade para convidá-los para a cerimônia de entrega de medalhas, que acontece no dia 23 de outubro, no auditório do Parque Vila Marguari, às 17 horas, em Ananindeua. E desde já, meus parabéns aos medalhistas e todos que participaram das Olimpíadas do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas”, declarou a educadora.

Fonte e imagens: Ascom Grupo Madre Celeste

