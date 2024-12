Pará atinge em novembro de 2024 redução histórica em crimes violentos

As estratégias e os investimentos realizados pelo Governo do Pará na área da segurança pública culminaram em uma marca histórica em novembro de 2024, em relação ao mesmo período de 2023: o melhor resultado, desde 2010, na redução da criminalidade, com a queda de 19,34% no número de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), que englobam latrocínio, homicídio, feminicídio e lesão corporal seguida de morte. Os dados foram divulgados neste domingo (1º), pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria-adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac).

No índice acumulado nos 11 meses, o Estado também apresentou queda, computando 12,70% a menos na ocorrência de Crimes Violentos Letais, no período de janeiro a novembro de 2023 e 2024.

Para Luciano de Oliveira, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, em exercício, mais esse resultado significativo mostra que o Estado mantém a gestão da segurança assertiva, estável e com redução da criminalidade.

Reflexo nas ruas – “Mais uma vez os números comprovam todo o trabalho que elaboramos para que os números da criminalidade reduzam, cada vez mais, em todo o Estado. Isso mostra ainda que todo o investimento que o Estado tem feito, somado às ações de segurança, reflete nas ruas e nos indicadores de criminalidade, alçando o mês de novembro como o melhor na linha histórica desde 2010”, reiterou Luciano de Oliveira.

Segundo os dados apresentados, o Pará computou 146 registros de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) em novembro de 2024, enquanto em novembro de 2023 foram 181 casos, o que representa 19,34% de CVLIs a menos registrados neste ano, em comparação a novembro de 2023.

No acumulado entre os meses de janeiro e novembro de 2024, quando comparado com o mesmo período de 2023, o Pará também registrou redução. De acordo com os números, foram computados 1.705 Crimes Violentos Letais nos 11 meses de 2024. No mesmo período de 2023, o número de casos chegou a 1.953.

Resultados expressivos – Nos últimos seis anos, desde o início da atual gestão, a redução de crimes no Pará apresenta resultados expressivos, que determinam o reconhecimento nacional da política de segurança pública implementada no Estado, devido à queda constante nos registros da criminalidade.

Quando comparado a novembro de 2018, o Estado alcançou este ano uma queda de 55,21% nos números de CVLIs. Em novembro de 2018 foram registrados 326 casos desse tipo de crime.

Em comparação aos 11 meses do ano, de janeiro a novembro de 2018 e 2024, a redução atingiu 54,58% no número de CVLIs, o que representa a preservação de 2.049 vidas. Há sete anos, o Estado registrava 3.754 casos desse crime, e neste ano foram 1.705.

“Temos conseguido um feito importante, que é reduzir mês a mês a criminalidade, especialmente quando comparado com a série histórica, computada desde 2010. Isso é muito significativo quando falamos de segurança pública, e o quanto isso nos mostra que as estratégias que vêm sendo utilizadas para combater a criminalidade resultam em números positivos, sendo fruto de um trabalho concentrado e estratégico do Sistema de Segurança Pública do Estado, que vem atuando de forma constante e efetiva para que possamos realizar o enfrentamento da criminalidade no Pará”, reforçou Luciano de Oliveira.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará