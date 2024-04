Pará Clube trabalha para reerguer as atividades esportivas há tempos paralisadas

A Comissão Administrativa empossada recentemente pela Assembleia Geral trabalha para soerguer as atividades esportivas junto aos associados, desativadas desde a temporada passada, em razão da falta de apoio da gestão passada, que é apontada pela decadência e afastamento de inúmeros associados que se desligaram do clube da Lomas Valentinas, no bairro do Marco, em Belém.

O primeiro passo começará com a realização do Torneio Início do Campeonato, envolvendo, três categorias: Novos, Máster e Super Máster.

A programação esportiva acontecerá no dia 1º de Maio, em comemoração ao “Dia do Trabalhador”. Seis clubes disputarão o campeonato: Barca Boa, que tem como responsável o associado Igor Ferreira; Juventus (Alberto Puget); Girona (Leo Oliveira); Flamengo (Paulinho); Internacional (João Parente) e o Grêmio será comandado pelo ex-atleta profissional Nildo Duarte.

Nessa quinta-feira, o Departamento de Esporte reúne com representantes das equipes para definir a ordem dos jogos do Torneio Início, cujo campeão receberá o prêmio das mãos do presidente da Comissão Administrativa, Villar Júnior. Integram a comissão os diretores Alan Nascimento (Financeiro), Deodoro Braga (Esporte), Aluísio Carvalho (Esporte), Marcelo Campos (Esporte), Mirael Moraes (Sede) e Philipe Salvatt (Sede).

SOCIAL E CULTURA

Por outro lado, os novos integrantes da Comissão Administrativa do Pará Clube também trabalham visando alavancar os setores sociais e culturais da agremiação paraclubina que, a exemplo do esporte, ficaram sem eventos proporcionados pela administração anterior, o que também levou associados a pedirem desligamentos, insatisfeitos com a falta de apoio nos dois departamentos especializados.

Segundo Villar Júnior, a meta principal da Comissão Administrativa abrange a reativação desses dois departamentos de suma importância para o clube.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar