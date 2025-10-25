Homem é preso em flagrante em Belém por armazenar pornografia infantil

A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta sexta-feira (24), um homem investigado por armazenar e compartilhar conteúdo de pornografia infantil. A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) da Santa Casa, vinculada à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), no bairro da Pedreira, em Belém.

Durante a operação, os policiais apreenderam dois celulares do suspeito, que continham diversos vídeos e imagens de crianças e adolescentes em situação sexual explícita.

Segundo as investigações, o homem também é suspeito de importunação sexual, estupro de vulnerável e de fornecer bebida alcoólica a menores. Ele teria se aproximado de um adolescente desde os 13 anos e cometido o abuso quando a vítima tinha 15, aproveitando-se de quando o jovem estava dormindo e embriagado. Posteriormente, teria ameaçado divulgar vídeos íntimos caso a vítima não enviasse mais imagens. Outro adolescente, de 16 anos, também foi vítima do mesmo homem.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça. Os aparelhos apreendidos serão periciados para identificar possíveis outras vítimas e aprofundar as investigações.

A Polícia Civil reforça que denúncias sobre abuso ou exploração de crianças e adolescentes podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo WhatsApp (91) 98115-9181.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Código Penal, crimes relacionados a pornografia infantil podem resultar em pena de até seis anos de prisão, enquanto estupro de vulnerável pode chegar a 15 anos de reclusão, podendo aumentar em casos de agravantes ou reincidência.

Imagem: Divulgação