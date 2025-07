Pará e Avianca firmam compromisso para nova rota internacional entre Belém e Bogotá

Em um passo estratégico para a consolidação do Aeroporto Internacional de Belém como hub aéreo da Amazônia, o Governo do Pará e a companhia aérea colombiana Avianca anunciaram, ontem, quarta-feira, 16, a criação de uma nova rota internacional ligando Belém a Bogotá (Colômbia). O compromisso foi firmado pelo governador do Estado, Helder Barbalho, junto ao CEO da empresa, Frederico Pedreira, e ao chief revenue officer (diretor de receitas, em português), Claudio Vélez.

A nova rota vai conectar Belém com a cidade de aeroporto mais movimentado da América Latina: a cidade colombiana de El Dorado que anualmente recebe cerca de 45 milhões de passageiros. A nova operação direta entre Belém e Bogotá, a capital colombiana, vai começar em 27 de outubro.

Serão ofertados três frequências semanais, operadas por aeronaves Airbus A320, com capacidade para mais de 180 passageiros, representando uma oferta total de mais de 1.000 assentos por semana. O novo voo fará o sentido Belém- Bogotá às terças, quintas e sábados, enquanto o sentido Bogotá- Belém será operado às segundas, quartas e sextas.

‘Mais uma estratégia turística para o Pará’, destaca Helder Barbalho

O governador reitera a iniciativa como mais uma importante conquista para a estratégia turística estadual. “Nosso objetivo é posicionar o Aeroporto Internacional de Belém como um hub de distribuição de voos, com referência para a Amazônia e para o Norte do Brasil”, disse ele, durante o anúncio da nova linha aérea.

“Estamos falando de um passo importante para o legado da COP. Já temos uma grande expectativa de demanda para o evento, mas estamos pensando além. Queremos que a COP 30 deixe como herança para Belém e para o Pará uma nova posição no cenário turístico internacional”, frisou o governador.

O voo sairá de Bogotá às 19h55 e de Belém às 20h50, informou o CRO da Avianca, Claudio Vélez. “São horários convenientes para quem deseja se conectar a outros destinos. De Bogotá, será possível acessar diretamente cidades como Madri, Paris, Nova York, Toronto, Cancún e várias capitais sul-americanas. Além disso, passageiros poderão seguir para a costa oeste dos Estados Unidos, via El Salvador, com conexões para Los Angeles e São Francisco”, disse ele.

De acordo com Claudio Vélez, as passagens devem começar a ser vendidas no dia 24 de julho, e a operação regular está confirmada para o final de outubro, coincidindo com a alta temporada internacional e o aumento do fluxo de visitantes para a COP 30, em Belém, em novembro deste ano.

“Estamos convencidos de que temos uma grande possibilidade de vender muitos destinos internacionais para a população do Pará e, ao mesmo tempo, atrair visitantes estrangeiros para o Brasil a partir de Bogotá”, completou o executivo.

O CEO da Avianca, Frederico Pedreira, enfatizou que “esta nova operação permitirá que milhares de visitantes de todo o mundo cheguem facilmente a Belém, antes da COP30 e além, e dará à cidade uma nova oportunidade de se conectar com as Américas e a Europa”, disse.

“Esta é uma aposta importante para a Avianca. Belém nos permite conectar passageiros a uma ampla rede de destinos. Nossa ideia é começar com três voos por semana, testar a aceitação do mercado e, se a demanda responder positivamente, já avaliamos a possibilidade de aumentar as frequências. Queremos estabelecer uma presença duradoura aqui”, afirmou Frederico Pedreira.

Ele acrescentou: “Graças à nossa colaboração com a Província do Pará, temos a grande satisfação de anunciar uma nova rota para continuar conectando o Brasil com a América Latina e o mundo, desta vez a partir de Belém, a porta de entrada para a Amazônia. Na Avianca, atualmente temos quase 50 voos semanais conectando São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus, com mais de 80 destinos e 25 países nas Américas e na Europa, via Bogotá. Sem dúvida, esta nova operação permitirá que milhares de visitantes de todo o mundo cheguem facilmente a Belém, antes da COP30 e além, porque esta rota serve ao propósito de conectar o norte do Brasil e é por isso que veio para ficar”, afirmou o CEO da Avianca.

A ampliação da malha aérea internacional do Pará também foi destacada pelo secretário de Turismo do Estado (Setur), Eduardo Costa. “A conectividade aérea não movimenta apenas o turismo, mas toda uma cadeia econômica: exportações, logística, tecnologia e comércio internacional. É uma engrenagem que se alimenta do fluxo de pessoas e mercadorias. E Belém está pronta para assumir esse novo protagonismo”, afirmou o secretário.

“A malha aérea que estamos construindo vai transformar o Estado em um ponto estratégico para conexões internacionais, especialmente com países vizinhos e com o Caribe. Isso favorece também o turismo de natureza, o ecoturismo e o turismo científico, nichos em crescimento global”, explicou o titular da Setur.

Em dezembro de 2024, o Estado promulgou a Lei nº 10.838, que autoriza a concessão de subvenção econômica às companhias aéreas que implantem novas rotas internacionais em aeroportos paraenses. O Decreto nº 4.558/2025, publicado em março deste ano, regulamentou os critérios de concessão do benefício, como a exigência mínima de dois voos semanais com aeronaves de pelo menos 180 lugares.

“Essa oportunidade surgiu graças à sensibilidade do governo do Estado em gerar novas conexões internacionais. A lei da subvenção permite sustentar financeiramente os primeiros meses das operações, o que garante viabilidade comercial à iniciativa. Temos certeza de que esse não será um voo sazonal, mas sim uma operação permanente, com forte impacto econômico e turístico para o Pará”, concluiu Eduardo Costa.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias