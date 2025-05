Pará é sede do Encontro Nacional e recebe investimentos de Segurança Pública

A capital do Estado, Belém, é a sede do 2º Encontro Nacional do Programa de Compras Eficientes para o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). O evento iniciou, na manhã desta terça-feira, 27, sob coordenação da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio da Diretoria de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública, em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia. Na solenidade, Belém recebeu veículos para fortalecer a Segurança Pública do Pará. O governador Helder Barbalho ressaltou a importante parceria entre o Governo Federal e o Governo do Estado.

“Este é um momento relevante de parceria com o Governo Federal através do Fundo Nacional de Segurança Pública, em que estamos recebendo 16 viaturas que estarão colaborando e reforçando a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e também a Polícia Civil, além da lancha que chega para o Grupamento Fluvial, e ainda virão mais três lanchas que estão incrementando o nosso quantitativo, espalhando pelos nossos rios para proteger as comunidades ribeirinhas e as cidades que dialogam diretamente com os rios pelo Pará”, ressaltou Helder Barbalho.

O governador complementou: “Além disto, nós temos participado da discussão que permite com que a união dos esforços das secretarias estaduais, com a parceria do Ministério, possam permitir compras competitivas que fortaleçam, cada vez mais, a integração do sistema nacional de segurança, para que chegue mais tecnologia a todas as polícias do Brasil, para que possamos trocar estratégias que possam integrar as ações de combate à criminalidade em nosso país. E, claro, a experiência do Pará, os números do nosso Estado de redução de criminalidade que posicionam o nosso Estado, de forma colaborativa, para servir de exemplo para o Brasil, para que o Brasil esteja seguro e, claro, a Amazônia e o Pará continuem combatendo a criminalidade e garantindo paz para a população”, afirmou o chefe do executivo estadual.

O encontro, que seguirá até a próxima sexta-feira (30), reúne os 26 estados da federação e Brasília (DF) com o objetivo de apresentar aos órgãos de segurança integrantes do SUSP, as estratégias e iniciativas desenvolvidas pela Senasp, para promover a inovação no processo de contratações e aquisições. Além de, aprimorar e impulsionar as ações do Programa de Compras Eficientes do SUSP, que tem como objetivo otimizar a utilização dos recursos públicos destinados à segurança pública em todos os Estados da federação.

Para a diretora do Fundo Nacional de Segurança Pública, Camila Pintarelli, o Estado do Pará tem demonstrado o que é ser corajoso, ao lidar com a necessidade de reduzir o índice de criminalidade de modo estruturado.

“O Pará tem demonstrado que sabe lidar com a estruturação de segurança pública e faz isso bem. Digo que é abraçar o maior evento mundial em termos de clima e fazer isso com sustento. Então, eu faço essa abertura dizendo que é uma honra para o Fundo Nacional de Segurança comemorar um ano de Compras Susp em um Estado que materializa esse sentimento que precisa permear e resgatar em nossa sociedade brasileira, que é a coragem. Eu acho que se a gente cumprir com coragem os nossos desafios, a gente consegue deixar um tijolinho, deixar algum legado para mudar a sociedade com o auxílio das forças de segurança, porque eu estava justamente falando do fundo e mostrando a importância que a gente tem que dar à reestruturação da segurança pública no Brasil. Por muitos anos, nós ficamos focados na política finalística, debatendo o que precisa ser feito e não o que precisa ser estruturado, para que aquilo que precisa ser feito de fato aconteça. E acho que essa equipe, em conjunto com todos os estados, especialmente com o estado do Pará, tem deixado uma página virada, marcada nesse pensamento. Temos que tratar a segurança pública em termos de estrutura de segurança pública. É justamente o que esse evento materializa. Reitero que o Fundo Nacional de Segurança Pública é o principal instrumento de financiamento da segurança pública no Brasil e de 2020 até hoje, nós repassamos quase 7 bilhões de reais aos estados de transferência obrigatória. Isso é o caminho para que a gente entregue política de segurança pública e o Pará está de parabéns”, enfatizou a diretora do Fundo Nacional de Segurança Pública.

Mais de 180 representantes das forças de segurança pública participam do evento que abordará os eixos: governança das contratações públicas, planejamento estratégico, plano amas, inovações tecnológicas para o Susp, emendas parlamentares e planejamento das contratações, sendo o Programa facilitador e indutor do planejamento institucional, o que aproxima os órgãos de segurança pública estaduais do Governo Federal.

“Nós estamos sediando hoje o Segundo Encontro Nacional a respeito das compras do Sistema Único de Segurança Pública, onde várias ideias, boas práticas, aquisições serão destaques aqui entre 27 unidades da federação estão presentes. O Pará, a gente tem o prazer de poder dizer que é um desses estados que têm boas práticas reconhecidas nacionalmente e é o que a gente vai poder mostrar aqui também. Além disso, hoje estamos recebendo pouco mais de 2 milhões e 600 mil reais em equipamentos da Senasp, entre viaturas e lancha, para que possamos reforçar o policiamento e a investigação de crimes do nosso estado, uma parceria importante para que a gente possa sempre avançar”, afirmou o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

MAIS INVESTIMENTOS

Durante a cerimônia de abertura, o Governo do Pará, por meio do Sistema Estadual de Segurança Pública (Sieds), recebeu 16 veículos dos tipos 4×4 Mitsubishi e Fiat Cronos, destinados às Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros Militar, e também 1 embarcação para o Grupamento Fluvial de Segurança Pública, com 200 HP de potência para ampliar e fortalecer as ações de segurança pública no estado, viabilizados pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, por meio de legado e ainda dos programas Equipa Susp e Enfoc, que visam, respectivamente, o fortalecimento do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e enfrentamento ao crime organizado no Pará.

Na ocasião, também foi assinado o Termo de Adesão da Transferência Fundo a Fundo do Fundo Nacional de Segurança Pública para o estado do Pará, no valor de R$45 milhões de reais para o investimento em ações que contribuem para a redução de mortes Violentas Intencionais do Enfrentamento ao Crime Organizado, além disso para o enfrentamento da violência contra a mulher e melhoria da qualidade de vida dos profissionais de segurança pública.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias