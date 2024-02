Paraense de Paintball Cenário de 2024 começa largada na área esportiva do T1

O Campeonato Paraense de Paintball Cenário [CPPC], edição de 2024, começa nesse domingo, 25, com a realização da primeira etapa do certame. O local é uma área verde do T1, na rodovia Júlio César, a partir das 8h.

O campeonato é promovido pela Federação Esportiva de Paintball do Estado do Pará [Fepespa] é disputado em três etapas anuais, onde a equipe mais ranqueada é campeã da temporada.

De acordo com informação da federação, a primeira etapa do certame das bolinhas coloridas reúne treze equipes inscritas com uma previsão de 2024 de 66 embates entre os jogadores.

Jogo

O Paintball tem sua origem nos Estados Unidos. É um jogo de equipes, no qual o número de participantes pode variar entre 5 e 10 pessoas para cada.

Cada jogador utiliza uma “arma” (o nome correto é marcadora) movida a CO2 ou Ar Comprimido, com a qual dispara bolinhas de tinta nos adversários das outras equipes. Quando acerta o “tiro”, o jogador adversário sai do jogo.

As bolinhas de tinta são feitas de um tipo de gelatina, para que se rompam ao atingir o alvo. A tinta utilizada é não-tóxica para que não cause prejuízos à saúde e ao meio-ambiente.

Campeão

A equipe Ronin foi a campeã da temporada de 2023 e, novamente, está com sua credencial para a conquista do bicampeonato. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Divulgação