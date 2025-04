A 200 dias da COP 30, governo do Estado destaca avanços das obras e legados para a posteridade

Faltando 200 dias para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro de 2025, o Governo do Pará apresentou os avanços nas obras estruturantes e nos programas sociais que estão transformando Belém para receber o evento internacional. Durante coletiva realizada nesta quinta-feira (24), no Parque da Cidade, a vice-governadora e coordenadora do Comitê Estadual da COP 30, Hana Ghassan, esteve acompanhada do secretário extraordinário da COP 30 do Governo Federal, Valter Correia da Silva, e do secretário municipal extraordinário da COP 30, André Godinho. Juntos, anunciaram novidades e reforçaram o compromisso com o legado que a conferência deixará aos paraenses.

Um dos destaques foi o anúncio da criação de uma plataforma de empregabilidade pelo Governo do Estado, que será lançada em breve. A iniciativa visa conectar os milhares de profissionais qualificados pelo programa Capacita COP 30 às oportunidades de trabalho geradas pela conferência e pelo desenvolvimento regional.

“Esta plataforma é a materialização do nosso compromisso de que a COP 30 não seja apenas um evento, mas um catalisador de transformação social e econômica para o nosso estado. Queremos garantir que cada paraense que se dedicou a se qualificar por meio do Capacita COP 30 tenha a chance de colher os frutos desse esforço, encontrando um futuro promissor no mercado de trabalho”, declarou Hana Ghassan.

Lançado em maio de 2024, o Capacita COP 30 já certificou 16 mil pessoas. O programa oferece cursos gratuitos — presenciais e a distância — em áreas como turismo, produção alimentícia, infraestrutura, segurança do trabalho e inglês. A adesão do SEST/SENAT, em fevereiro de 2025, ampliou o alcance da iniciativa com mais 38 cursos online, somando-se aos 67 já ofertados.

Com apoio de mais de 25 parceiros — entre secretarias estaduais, instituições de ensino, organizações da sociedade civil e entidades privadas — o Capacita COP 30 consolida-se como um dos pilares do legado social da conferência.

Além disso, a vice-governadora anunciou o início de um estudo socioeconômico que irá avaliar o impacto dos investimentos realizados para a COP 30. As obras, destacou, foram planejadas não apenas para atender ao evento, mas para deixar benefícios permanentes à população.

SOLUÇÃO DE HOSPEDAGEM

O secretário Valter Correia anunciou a formalização do Contrato de Garantia de Solução de Hospitalidade com a Embratur, para suprir a alta demanda de hospedagem durante a conferência. O contrato prevê a oferta de seis mil leitos em navios, com reserva inicial destinada à equipe da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

“O contrato de garantia, firmado entre a Casa Civil e a Embratur, tem valor de R$ 263 milhões, mas com desembolso previsto de R$ 30 milhões, correspondente à reserva de vagas para as equipes da ONU. O restante será coberto pela venda de cabines pela operadora que será contratada”, explicou Valter.

A Embratur receberá R$ 3,7 milhões pelo serviço de modelagem, planejamento, contratação, gestão, supervisão e análise das operações, valor já incluído no desembolso inicial.

OBRAS MUNICIPAIS

André Godinho, secretário extraordinário municipal para a COP 30 em Belém apresentou os projetos envolvidos pelo evento como as obras de modernização do histórico complexo do Ver-o-Peso; do Parque Urbano São Joaquim, que beneficiará 250 mil pessoas; do tratamento dos resíduos sólidos; e a entrega do novo Mercado de São Brás, que vão garantir a qualidade de vida da população e aumentar o atrativo turístico-gastronômico da capital paraense.

“São ações importantes que a prefeitura de Belém está à frente, com apoio e investimentos da Itaipu Binacional. Obras do Mercado de Ver-o-Peso é forte exemplo de como garantir dignidade ao trabalhador e feirante, além de potencializar o turismo em nossa capital”, afirma Godinho.

OBRAS ESTRUTURANTES E LEGADO URBANO

O Governo do Pará também segue com as obras estruturantes em parceria com o Governo Federal, com orçamento de R$ 4,5 bilhões para 2024 e 2025. Mais de 30 projetos estão em andamento nas áreas de mobilidade, saneamento e desenvolvimento urbano, com recursos do Tesouro Estadual, Itaipu Binacional, BNDES e Caixa.

Com 78% das obras concluídas, o Parque da Cidade, que sediará a COP 30, já se consolida como uma das maiores intervenções urbanas dos últimos 100 anos em Belém. Construído na área de um antigo aeroporto, o parque terá 500 mil m² com museu da aviação, centro de economia criativa, boulevard gastronômico, ciclotrilha, áreas de floresta preservada, além de lago e instalações esportivas. Serão plantadas e transplantadas 2,5 mil árvores.

Outro destaque é o Porto Futuro II, com quase 83% das obras concluídas. O espaço contará com o Centro de Inovação e Bioeconomia, o Museu das Amazônidas e a Caixa Cultural. A proposta é transformar o local em polo de turismo e valorização da cultura amazônica e da bioeconomia.

QUALIDADE DE VIDA E MOBILIDADE

O Estado também investe em obras de macrodrenagem em 13 canais das bacias do Tucunduba, Murutucu, Una e Tamandaré. As intervenções beneficiarão mais de 500 mil pessoas com rede de esgoto, drenagem pluvial e áreas de lazer. Já foram entregues trechos dos canais da Timbó e Gentil, e até a COP 30 devem ser implantados 59,5 km de rede de esgotamento sanitário e mais de 10 mil ramais domiciliares.

Entre os canais que passam por requalificação estão a Nova Doca e a Nova Tamandaré, que terão parques lineares, ciclovias e academias ao ar livre. As avenidas que margeiam esses canais conectam pontos turísticos como o Porto Futuro II, Estação das Docas e Ver-o-Rio.

Na área de mobilidade urbana, o Governo do Pará destaca a finalização do BRT Metropolitano, que contará com veículos a diesel Euro 6 e modelos elétricos, contribuindo para a redução de poluentes e de ruído sonoro. Também estão em andamento a construção de quatro novos viadutos — sendo um já entregue à população — e a modernização das ruas nos distritos, com destaque para Outeiro, onde os navios-cruzeiros ficarão atracados. A conclusão da Ponte de Outeiro, que conectará a ilha ao continente, e a ampliação da Rua da Marinha para seis faixas, beneficiando diretamente seis bairros e melhorando o fluxo viário, completam o conjunto de intervenções estratégicas previstas para a cidade até a realização da COP 30.

