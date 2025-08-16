Parque da Cidade atrai mais de 670 mil visitantes antes de ser transformado para a COP30

Belém, 16 de agosto de 2025 Em menos de dois meses de funcionamento, o Parque da Cidade recebeu mais de 670 mil visitantes, consolidando-se como novo ponto de lazer, esporte e cultura em Belém . O local estará aberto ao público até este domingo (17), em horário estendido das 8h às 22h, com 14 opções recreativas e esportivas para todas as idades .

A partir de segunda (18), o parque será entregue ao Governo Federal e à ONU para a montagem dos pavilhões modulares que abrigarão a Blue Zone e a Green Zone da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), marcada para novembro .

Um espaço feito para toda a cidade

O Parque da Cidade representa a intervenção urbana mais significativa dos últimos 100 anos na capital paraense e já oferece infraestrutura moderna, incluindo quadras poliesportivas, de areia e de tênis, pista de caminhada, ciclovia, pista de skate, playground infantil, área pet, quiosques, food trucks e pontos de hidratação .

Destaque para a Esplanada das Fontes, um parque aquático voltado a crianças de até 12 anos — com brinquedos interativos, toboáguas, escorregadores rasos, chuveiros em formato de cogumelos e baldes em forma de coqueiros. O local conta com estruturas de segurança completas, como bombeiros, salva-vidas e monitores treinados, além de acessibilidade com cadeiras de rodas aquáticas para pessoas com deficiência (PcD) .

“É um até logo, não um adeus”

“A nossa população abraçou o Parque da Cidade. Isso reflete o quanto Belém deseja e merece espaços de convivência de qualidade”, enfatizou a secretária de Estado de Cultura, Úrsula Vidal. Ela destacou que o parque, idealizado com a população, se tornou “um lugar de encontro, de troca e de convivência”, e garantiu: “É apenas um ‘até logo’ ele será devolvido ainda mais fortalecido e completo depois da COP30” .

Um legado para a cidade

Após a conclusão da COP30, o parque será reaberto ao público com toda a infraestrutura já finalizada, incluindo os prédios destinados à gastronomia e à economia criativa ainda em fase de conclusão .

Imagem: Agência Pará