Governo do Pará destaca força do agronegócio na 58ª Feira Agropecuária de Paragominas

Paragominas, 16 de agosto de 2025 – O governador Helder Barbalho, acompanhado da vice-governadora Hana Ghassan, da primeira-dama Daniela Barbalho, do ministro das Cidades Jader Filho e de outras autoridades estaduais e municipais, participou na sexta-feira (15) da abertura da 58ª Feira Agropecuária de Paragominas (AGROPEC). Recepcionados pelo prefeito Sidney Rosa, eles tiveram a oportunidade de visitar diversas bancas de produtores locais com destaque para a produção de farinha de mandioca, hortas e bovinos.

Agronegócio paraense em evidência

Durante o evento, o governador Helder Barbalho reafirmou a importância da feira para o agronegócio do estado. “A Agropec é uma referência do agro paraense, certamente uma das mais importantes do país. Fico feliz em ver a potência do agro a partir de Paragominas e de toda a região Belém-Brasília. São muitas perspectivas de negócios se concretizando”, disse ele.

Segundo o governo, o evento deve impulsionar cerca de R$ 800 milhões em investimentos, atraindo negócios em máquinas agrícolas, silos, sistemas de irrigação e insumos agropecuários—mostrando o fortalecimento da cadeia produtiva rural no Pará. Além do foco comercial, a feira também tem papel social e de lazer, recebendo cerca de 200 mil visitantes.

Agropec como polo regional

A Feira Agropecuária de Paragominas reafirma a vocação do município como um dos polos mais dinâmicos da Amazônia Legal. Com destaque em grãos, pecuária, piscicultura e reflorestamento, o município vem ampliando sua importância econômica: o PIB passou de R$ 2,6 bilhões em 2018 para mais de R$ 4,2 bilhões em 2021.

Imagem: Agência Pará