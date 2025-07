Parque da Cidade homenageia trabalhadores com manhã especial para filhos e familiares

Em um gesto simbólico de valorização e reconhecimento, os profissionais que atuam diariamente no Parque da Cidade, em Belém, puderam viver uma manhã diferente nesta segunda-feira (28). Eles foram convidados a levar filhos e familiares para conhecer o espaço onde trabalham e desfrutar de momentos de lazer em meio à natureza e à estrutura que ajudam a manter funcionando todos os dias.

A iniciativa aconteceu durante o período de manutenção semanal do Parque, sempre às segundas-feiras, quando o espaço fecha ao público até as 18h. A ação foi pensada para reconhecer o empenho das equipes de limpeza, manutenção, operação e gestão do Parque da Cidade, que já ultrapassou 360 horas de funcionamento e recebeu mais de 460 mil visitantes desde sua inauguração, em 27 de junho, como parte da Colônia de Férias Pública promovida pelo Governo do Pará.

Reconhecimento e afeto

“Já estou sentindo imensa saudade deste lugar, do calor humano que a gente sente aqui todos os dias”, disse Paula Oliveira, do Setor Administrativo do Parque, enquanto acompanhava o filho e o sobrinho no espaço. Como ela, diversos colaboradores participaram da ação, que reafirmou a importância dos trabalhadores na construção de um equipamento público de lazer e convivência de grande impacto social.

Para a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, o gesto representa mais do que uma simples homenagem: “Nada mais justo que esses profissionais, que estão diariamente na limpeza, na manutenção e no acolhimento do público, também possam vivenciar um momento de lazer com seus filhos no espaço que eles ajudam a cuidar e tornar possível. É um gesto simbólico, mas muito significativo, de valorização das nossas equipes e do serviço público.”

O gestor operacional do Parque, Cláudio Pinheiro, também destacou o compromisso das equipes: “Estamos dedicados a entregar o melhor com excelência e comprometimento. Vimos a necessidade de proporcionar esse momento de afeto e pausa ao lado da família. É gratificante ver esse retorno acontecer dentro do próprio Parque.”

Últimos dias de funcionamento antes da COP30

O Parque da Cidade segue funcionando normalmente até quinta-feira, 31 de julho, das 8h às 22h, quando se encerra a programação da Colônia de Férias. No dia 1º de agosto, o espaço será fechado ao público e entregue ao Governo Federal para os preparativos da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontecerá em Belém, em novembro.

Durante o evento, o Parque será palco das áreas oficiais da conferência, chamadas Blue Zone e Green Zone, que vão reunir delegações internacionais, fóruns de debates, encontros sobre sustentabilidade e diversas atividades culturais voltadas para o futuro do planeta.

Imagem: Agência Pará