Assaltante disfarçado de entregador comete roubo em plena luz do dia no Umarizal, em Belém

Um crime cometido com disfarce de entregador gerou alerta entre moradores e pedestres na rua Domingos Marreiros, próximo à Doca, no bairro Umarizal, em Belém. O caso aconteceu recentemente e tem preocupado a população pela audácia e método utilizado pelo criminoso.

De acordo com testemunhas, o assaltante se aproximou da vítima aparentando estar em uma entrega comum. Com mochila de entregas nas costas e comportamento aparentemente rotineiro, o homem não despertou suspeitas iniciais. No entanto, ao alcançar a vítima, ele abriu a mochila, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto.

A vítima foi rendida e obrigada a entregar todos os seus pertences sob ameaça. O suspeito fugiu logo após o crime e, até o momento, não foi identificado pelas autoridades.

A Polícia Civil está investigando o caso e reforça o alerta para que a população redobre a atenção, inclusive em situações que pareçam cotidianas. A recomendação é observar atitudes suspeitas e, sempre que possível, acionar os órgãos de segurança.

Imagem : Reprodução