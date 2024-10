Parque do Utinga recebe visita técnica de alunos do Programa Capacita COP 30

Alunos do curso de Gestão de Turismo Sustentável, realizado pelo Programa Capacita COP 30 da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), participaram de uma visita técnica ao Parque Estadual do Utinga, em Belém. A atividade faz parte do conteúdo programático, que possui duração de 40 horas e se estende ao longo de um mês de aulas. A experiência proporcionou aos participantes uma vivência prática sobre conservação ambiental e turismo responsável, pilares do turismo sustentável.

Durante a visita, os estudantes participaram de uma palestra conduzida pela equipe do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio). A apresentação abordou a história do Parque Estadual do Utinga, seus objetivos de preservação ambiental e as práticas realizadas no local, que aliam turismo e proteção dos recursos naturais. Com uma vasta biodiversidade e ecossistemas ricos, o espaço é um exemplo de como o turismo pode ser utilizado de forma responsável, gerando benefícios para a economia local sem prejudicar o meio ambiente.

A atividade reforçou a importância de integrar práticas sustentáveis à gestão do turismo, preparando os alunos para os desafios do setor, que exige cada vez mais soluções que equilibrem o desenvolvimento econômico e a conservação dos recursos naturais. “O Parque Estadual do Utinga é um modelo de como a gestão pública pode trabalhar em conjunto com o turismo sustentável para garantir a preservação e o uso consciente dos recursos naturais, além de fomentar o desenvolvimento socioeconômico das comunidades locais”, comentou o gerente da Região Administrativa de Belém, Júlio Meyer.

Incentivo – O curso de Gestão de Turismo Sustentável faz parte de um conjunto de capacitações oferecidas pelo Programa Capacita COP 30, que busca preparar profissionais para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que vai ocorrer em novembro de 2025, em Belém. Os participantes do curso receberão certificado com o Selo COP30, um carimbo que prioriza aqueles que concluírem as capacitações em relação a futuras oportunidades de emprego durante o evento.

A visita ao Parque Estadual do Utinga foi considerada uma etapa fundamental do curso, pois oferece uma perspectiva prática do que foi aprendido em sala de aula. Através dessa imersão no turismo ecológico, os alunos puderam compreender melhor as oportunidades e desafios de promover um turismo responsável, que preserve a biodiversidade e valorize o patrimônio natural da região.

Júlio Meyer ressalta, ainda, que além da certificação, o curso de Gestão de Turismo Sustentável prepara os alunos para atuar em diversas áreas do turismo, incluindo consultoria, planejamento e execução de projetos turísticos com foco na sustentabilidade. “As iniciativas realizadas por meio do Programa Capacita COP 30 estão alinhadas com a estratégia do estado do Pará de transformar o turismo em um motor de desenvolvimento sustentável”, frisou o gerente.

Com o aumento do interesse mundial pelo turismo sustentável e a proximidade da COP 30, a capacitação de profissionais qualificados será um diferencial para garantir que o evento não apenas contribua para o debate global sobre mudanças climáticas, mas também deixe um legado positivo para a economia e o meio ambiente na região amazônica.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação