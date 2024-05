Parque Estadual do Utinga participa pela primeira vez do evento ‘Global Big Day’

Pela primeira vez, o Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, em Belém, participa do Global Big Day. O evento reunirá observadores de aves em todo o mundo, neste sábado, 11, em uma competição para registrar o maior número de espécies em 24 horas.

Excepcionalmente neste sábado, o Parque abrirá as portas às 5h da manhã até às 00h. Os interessados em acompanhar a programação, que busca o registro inédito de aves, devem realizar um cadastro prévio no site do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio).

Organizado desde 2015 pelo Laboratório de Ornitologia de Cornell, o Global Big Day tem batido recordes a cada edição. Em 2024, por exemplo, mais de 58 mil pessoas coletaram 3,2 milhões de observações de aves em 148 mil listas de verificação, contribuindo significativamente para o conhecimento e conservação das aves em todo o mundo.

Para participar da competição basta abrir uma conta na plataforma digital eBird e registrar as observações feitas durante o Global Big Day. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode contribuir para esse evento, seja observando aves pela janela, no quintal de casa, na praça ou em um parque, como o Utinga. Todas as observações são válidas e importantes, enfatiza o gerente da Região Administrativa de Belém, Júlio Meyer.

“Estamos abrindo o Parque em horário diferenciado para oportunizar o registro do maior número de espécies possível, possibilitando assim, gerar maior conhecimento sobre a biodiversidade nessa importante Unidade de Conservação (UC) do Governo do Pará, localizada no coração da capital paraense”, afirma o gerente.

DADOS

Alguns observadores se reúnem em equipes e planejam expedições para documentar o maior número possível de espécies. Em 2018, o Brasil ficou em quarto lugar, com 1.036 espécies observadas, atrás apenas da Colômbia, Peru e Equador. Esse desempenho reflete a riqueza da biodiversidade de aves na América do Sul, um verdadeiro paraíso para os amantes da observação de aves.

Além da competição e da diversão, o Global Big Day tem um papel fundamental na ciência e conservação das aves. As informações coletadas e depositadas na plataforma eBird, não apenas nesse dia, mas ao longo de todo o ano, são essenciais para estudos sobre populações de aves em todo o mundo. Esse conhecimento embasa políticas de conservação e é um exemplo do poder da ciência cidadã na proteção da biodiversidade.

Imagerm: GRB/IDEFLOR-Bio/Divulgação