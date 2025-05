Exposição “Travessia” em Cartaz na Theodoro Braga

O público tem até o dia 4 de julho para visitar a exposição, que está aberta na Galeria Theodoro Braga, localizada na sede da Fundação Cultural do Pará.

A Galeria Theodoro Braga, situada no coração cultural da Fundação Cultural do Pará (FCP), inaugurou na última quarta-feira (30/04) a impactante exposição “Travessia”. Com a curadoria perspicaz da artista Emily Guimarães, a mostra, integrada ao projeto “Acervo em Movimento”, reúne a potência criativa de dez artistas convidadas, estabelecendo um diálogo entre vozes artísticas de diferentes trajetórias.

A curadora Emily Guimarães articula a proposta conceitual da exposição: ” ‘Travessia’ é um convite a confrontar o mundo contemporâneo através do lúdico e do abstrato. Buscamos estimular a imaginação do público e provocar uma reflexão essencial sobre o papel e o acesso da mulher nas esferas institucionais. Para nós, artistas mulheres, ocupar e expandir esses espaços é um movimento crucial”, declara.

A diversidade de “Travessia” se manifesta nas múltiplas linguagens artísticas presentes, que incluem a expressividade da xilogravura, a narrativa da fotografia e a imersão do audiovisual. A exposição também celebra o retorno de artistas que participaram da marcante mostra “Origens” na Galeria Benedito Nunes (FCP), apresentando agora trabalhos inéditos que enriquecem o corpo artístico da Fundação. “Neste ano, desenvolvemos uma nova abordagem curatorial, que também se soma ao nosso acervo”, explica Emily.

Claudinha Pinheiro, diretora de Interação Cultural da FCP, sublinha o papel da galeria como plataforma de valorização de novos talentos e da perspectiva feminina: “A exposição ‘Travessia’, inserida no projeto ‘Acervo em Movimento’, evidencia o talento da curadora Emily, uma artista em ascensão, e o olhar acolhedor da coordenação da Galeria, com o objetivo de fortalecer a presença e a importância do olhar feminino nas artes visuais.”

A abertura de “Travessia” também anuncia a iminente chegada do Edital Branco de Melo, com lançamento previsto para a próxima semana. “A Galeria está prestes a lançar o tão esperado edital Branco de Melo, um desejo do presidente da Fundação, que tem demonstrado grande sensibilidade e interesse em fomentar a circulação da arte em todos os cantos do nosso estado”, conclui Claudinha Pinheiro.

Serviço

Exposição: “Travessia”

Local: Galeria Theodoro Braga. (Subsolo da FCP – Av. Gentil Bittencourt, 650)

Visitação: 30/04 a 04/07/2024.

Horário: 9h às 18h.

Fotos Print Redes Sociais