Parque Zoobotânico do Museu Goeldi é fechado por suspeita de gripe aviária em Belém

O Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, está temporariamente fechado para visitação após a morte de uma ave silvestre da espécie mutum-cavalo (Pauxi tuberosa). O pássaro, morador antigo do Parque, apresentou sinais de comprometimento respiratório e faleceu durante o atendimento veterinário, levantando a suspeita de gripe aviária.

Medidas Preventivas e Investigação

Como medida preventiva, o Museu Goeldi suspendeu a visitação ao Parque Zoobotânico desde a quarta-feira (11). A instituição notificou imediatamente a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), que já coletou material biológico da ave para análise. A principal suspeita é de infecção pelo vírus da Influenza Aviária (H5N1), popularmente conhecido como gripe aviária.

A Adepará, em nota, esclareceu que o Pará não possui registro de gripe aviária e que as amostras coletadas no Museu serão enviadas ao laboratório oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Próximos Passos

O fechamento do parque segue os protocolos de biossegurança do Mapa para casos de suspeita da doença. A reabertura ou a implementação de novas medidas sanitárias dependerá dos resultados laboratoriais, que devem ser divulgados em até 72 horas.

A população deve ficar atenta às informações oficiais do Museu Goeldi e da Adepará.

Foto: Adrya Marinho / Museu Goeldi