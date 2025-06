Dia dos Namorados: Amazônia Jazz Band apresenta concerto romântico

O clima romântico do show será embalado por uma trilha sonora especial, com canções nacionais e internacionais.

Nesta quinta-feira (12), para celebrar o Dia dos Namorados, a Amazônia Jazz Band apresenta o imperdível “Show dos Namorados”! O concerto será às 20h, no Theatro da Paz.

Uma Noite de Clássicos Românticos

Prepare-se para um clima romântico com uma trilha sonora especial, repleta de canções nacionais e internacionais que marcaram época. O repertório inclui sucessos como “My Heart Will Go On” (tema do filme Titanic), “Against All Odds”, “Carinhoso”, “Luz do Mundo”, “Careless Whisper” e muitas outras melodias apaixonantes.

O maestro titular, Eduardo Lima, garante que será uma noite inesquecível com a Big Band: “Eu garanto ao público que eles vão sair mais apaixonados deste lindo show que estamos preparando”.

Ingressos e Apoio

A iniciativa é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Theatro da Paz e Academia Paraense de Música (APM), com o patrocínio master do Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Os ingressos custam apenas R$ 2 e estarão disponíveis a partir das 9h desta quinta-feira, 12 de junho, pelo site Ticket Fácil e na bilheteria do Theatro da Paz (limite de 2 unidades por pessoa).

Serviço:

Amazônia Jazz Band – Show para os namorados

Data: 12 de junho

Horário: 20h

Local: Theatro da Paz

Ingressos: R$ 2

Disponíveis a partir das 9h do dia 12/06 pelo site Ticket Fácil (ticketfacil.com.br) e na bilheteria do Theatro da Paz (2 unidades por pessoa).