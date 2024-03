Páscoa 2024 promete ser mais cara; saiba como economizar com chocolate

A Páscoa deste ano promete ser mais cara para os brasileiros que desejam cumprir a tradição e presentear amigos e parentes com ovos de chocolate . Isto porque o valor do cacau , a matéria-prima do principal produto do feriado, está em alta. Na última semana, o preço do cacau voltou a bater recorde na bolsa de valores de Nova York (EUA), subindo entre 3% e 4%, alcançando a marca de US$ 6.218 a tonelada.

Apesar disso, dados divulgados pela Associação Paulista de Supermercados (Apas ) revelam que a expectativa é que as vendas de chocolate cresçam cerca de 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa estimativa se deve a aspectos macroeconômicos, dentre os quais está o aumento do salário-mínimo, além do registro da menor taxa de desemprego no país desde 2014, segundo o IBGE.

“Em 2023, as vendas de chocolates na Páscoa já apresentaram um crescimento de 4,6% em relação a 2022, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). Para este ano, a expectativa é ainda mais positiva”, explica o especialista em gestão de supermercados e atacarejos Leandro Rosadas.

Como economizar

Para quem deseja economizar, sem deixar a tradição de lado, Aline Soaper, educadora financeira e fundadora do Instituto Soaper, dá algumas dicas.

Segundo a especialista, quem não quer deixar de presentear amigos ou familiares com os tradicionais ovos de Páscoa precisa definir um valor fixo a ser gasto com esses mimos.

“Esse valor precisa ser definido com base na realidade de cada família e dividido pela quantidade de pessoas que serão presenteadas. Além disso, é fundamental evitar os parcelamentos, porque, apesar das parcelas serem pequenas, elas podem se acumular com outras que já foram feitas anteriormente”, explica Aline Soaper.

Outra dica da educadora financeira é pesquisar e usar a criatividade na hora das compras. “Para quem está com um orçamento apertado, trocar as marcas mais famosas por outras que estão chegando no mercado, com preços mais acessíveis, é uma boa forma de economizar sem deixar de presentear”, aconselha a educadora financeira.

E se os ovos de Páscoa estão fora do orçamento, Aline Soaper indica os bombons e as barras de chocolate, além das opções feitas em casa, como forma de manter a tradição da troca de doces nesse período sem gastar muito.

Peixe

Outra tradição da Páscoa é o consumo de peixe por conta de aspectos culturais e religiosos. “Não podemos esquecer que, além dos chocolates, há uma procura maior pelos peixes. Em algumas regiões do Brasil, há um aumento de 50% a 300%, conforme a localidade, durante a Semana Santa”, afirma o especialista Leandro Rosadas.

Para itens do almoço de Páscoa, Aline afirma que há algumas alternativas. “Escolha os alimentos da estação, divida a responsabilidade da ceia com outras pessoas da família e não desperdice”, indica a educadora financeira diante do aumento dos preços. No caso do bacalhau, a sugestão é usar a criatividade e recorrer a outras receitas, utilizando outros tipos de peixes. “O importante é celebrar a data com união da família e a consciência financeira”, aconselha.

Ganhos extras na Páscoa

E se o setor varejista aposta nas boas vendas deste ano, a produção caseira dos ovos de Páscoa não fica atrás. Segundo Aline Soaper, investir nas datas comemorativas pode ser uma excelente oportunidade para gerar uma fonte de renda extra.

“Por isso, vale a pena produzir chocolates artesanais, ovos, bombons e presentes em geral nessa época do ano”, explica a educadora financeira. Quem tem poucos recursos, mas não quer deixar a qualidade da produção de lado, também encontra alternativas. “Para economizar na produção dos chocolates artesanais é importante escolher bem os ingredientes, não desperdiçar na hora do preparo e reaproveitar itens em receitas diferentes, como o recheio dos bombons”, conclui Aline Soaper.

Fonte: IG/Foto: Adriano Rosa