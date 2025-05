Pastor Mário de Oliveira é homenageado no Congresso Nacional com Medalha de Mérito por Trajetória Histórica

Em uma solenidade marcada por emoção, honra e reconhecimento público, o Pastor Mário de Oliveira foi agraciado com a Medalha de Mérito Legislativo Cristão, uma das maiores honrarias concedidas pela Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. A condecoração, aprovada por unanimidade pelos 150 membros da frente, destacou não apenas sua trajetória política, mas sua vida marcada pela fé, integridade e serviço ao Brasil e à Igreja.

A cerimônia contou com a presença dos deputados Jefferson Campos e Carlos César, que representaram a Frente Evangélica e ressaltaram o pioneirismo e o legado do pastor Mário. O Congresso Nacional, formado por 513 deputados federais e 81 senadores, prestou homenagem àquele que foi o primeiro deputado federal eleito por uma denominação evangélica no país, tornando-se símbolo da presença cristã na política e abrindo portas para uma nova geração de parlamentares evangélicos.

Este ano, o pastor Mário de Oliveira celebra dois marcos extraordinários: 80 anos de vida e 60 anos de ministério pastoral. São seis décadas dedicadas à pregação da Palavra de Deus, ao cuidado das almas e à liderança espiritual de milhares de pessoas em todo o Brasil. Reconhecido como um homem profundamente usado por Deus, seu ministério é marcado por milagres, curas e maravilhas, sendo referência entre líderes evangélicos em todo o país.

Como presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular há quase 30 anos, Mário de Oliveira conduziu a denominação por caminhos de expansão, organização e respeito institucional. Sua liderança espiritual e administrativa é amplamente reconhecida e admirada dentro e fora do meio evangélico.

VIDA ÍNTEGRA

A Medalha de Mérito Legislativo Cristão é, portanto, mais do que uma honraria: é o reconhecimento de uma vida íntegra, uma ficha limpa, uma voz profética e uma história que abençoou o Brasil. Para os parlamentares da Frente Evangélica, o pastor Mário é exemplo de que é possível unir fé, ética, serviço público e transformação social.

Fonte e Imagens: Ascom/IEQ