Núcleo de Gestão Estratégica da Segurança do Paciente é aderido pela Sespa

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) formalizou a adesão à implantação do Núcleo Estadual de Gestão e Estratégia em Segurança do Paciente (Negesp), iniciativa do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), que já percorre estados brasileiros com o objetivo de fortalecer a governança e a qualidade da assistência nos serviços de saúde, enfatizando a prevenção de riscos e eventos adversos.

Para isso, gestores e profissionais vinculados à Secretaria já foram convocados, mediante ofício circular, para uma oficina no auditório da Sespa, em Belém, nos dias 26 e 27 de maio. O objetivo será a construção de um plano de ação alinhado à promoção de cultura de práticas baseadas em evidências, criação de indicadores, redução de custos e estratégias integradas.

Em nota técnica, o Conass justifica que o Negesp ajuda a reduzir riscos e minimiza eventos adversos e desperdícios em favor de uma assistência segura e de qualidade nas unidades de saúde. Após a oficina, o Núcleo será institucionalizado dentro da Sespa por meio de um comitê consultivo, representando todos os departamentos para tomada de decisões estratégicas, mediante definição de prazos, indicadores e pactuações.

FASES

A operacionalização da iniciativa ocorrerá por meio da participação de setores da Sespa, representados pela Atenção Primária à Saúde (APS); das atenções especializada e hospitalar; planejamento, escola de saúde pública, qualidade, regulação e contratualização, entre outros.

A implantação será estruturada em três fases: a primeira, com a assinatura do Termo de Adesão e elaboração de um plano de ação construído por uma equipe técnica da Secretaria; a segunda, voltada para o monitoramento das ações, que será realizada pelo Conass em articulação com os setores da Sespa, e a terceira, voltada ao fortalecimento das ações definidas nas etapas anteriores, bem como à implementação das estratégias previstas para o funcionamento do Negesp no Estado.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias