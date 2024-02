Escolhida a empresa que executará a reforma das feiras do Ver-o-Peso e do Açaí

A Multisul Engenharia venceu a licitação e será a responsável pela reforma completa da Feira do Ver-o-Peso e da Feira do Açaí. A proposta vencedora foi de R$ 47.298.506,18. O processo de licitação foi concluído pela Prefeitura de Belém nesta quarta-feira, 21.

O processo envolve apenas as reformas das feiras do Ver-o-Peso e do Açaí: desta fase ainda não constam as reformas dos mercados de Carne e Peixe.

A empresa foi a única habilitada do processo; não houve recursos constestando algum item do resultado. Agora o processo será enviado para a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) que irá produzir o contrato e marcar a assinatura da Ordem de Serviço (OS).

“Os técnicos da Seurb fizeram a avaliação da proposta para saber da conformidade com o edital, da executabilidade”, explicou Silvio Costa, coordenador geral de Licitações da Prefeitura. “Foi feita a análise por nós também e foi concluÍdo o processo. Agora devolvemos o processo para a Seurb que vai ser a gerenciadora do contrato e ela fica habilitada para fazer, enfim, o contrato e a Ordem de Serviço”.

COP-30

O projeto de reforma do complexo do Ver-o-Peso é uma das obras de maior impacto nos preparativos para Belém sediar a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP- 30) em 2025. E será um dos maiores legados que a Converência da ONU deixará para a cidade.

A liberação dos recursos para a revitalização do complexo ocorreu por iniciativa da gestão municipal junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Dinei Souza