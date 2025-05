Pavimentação da rodovia PA-220, a Transmaú, entra na fase final e amplia a integração no nordeste do Pará

As obras de pavimentação da Rodovia PA-220, conhecida como Transmaú, já entraram na fase final, com a conclusão de 11 quilômetros de pavimentação asfáltica. A rodovia é estratégica para o nordeste paraense, por ligar a zona urbana do município de Curuçá à Vila Maú, no município de Marapanim, facilitando o acesso a outros municípios da região, como Magalhães Barata, Igarapé-Açu e o centro urbano de Marapanim.

Além da pavimentação, os serviços incluem a implantação de sistemas de drenagem; construção de calçadas nas áreas urbanas, meio-fio, sub-base e base; terraplenagem e sinalização horizontal e vertical. O objetivo é garantir maior infraestrutura, segurança e mobilidade para a população da região.

MARCO NA REGIÃO

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, destacou a relevância da obra para o desenvolvimento regional. “O asfaltamento da PA-220 representa um marco na infraestrutura do nordeste paraense. Com essa rodovia, consolidamos um corredor logístico que aproxima comunidades, fortalece a integração regional e proporciona condições favoráveis ao desenvolvimento econômico. Este é mais um exemplo do compromisso do Governo do Pará com obras que transformam vidas e geram progresso”, afirma o titular da Seinfra.

A entrega completa da PA-220 é aguardada com entusiasmo pelos moradores, que há décadas enfrentavam dificuldades de acesso, principalmente durante o período de chuvas intensas, o inverno amazônico, quando a estrada ficava quase intransitável.

A nova infraestrutura tem condições de impulsionar a economia local, facilitando o escoamento da produção agrícola, o acesso a serviços públicos e incentivando o turismo na região.

‘UM PARAÍSO’

O morador José Ribamar, que vive há 32 anos na comunidade do Muruteua, agradece pela melhoria. “Antes, era ruim. Agora, é um paraíso. Essa nova estrada vai ser a salvação da gente. Agradeço muito ao governo do Estado. O que estão fazendo aqui nunca foi feito”, garante José.

Para a comerciante Silmara Santos, moradora da região, a obra tem impacto direto na vida da população. “Essa estrada aqui é tudo pra gente. Esse asfalto vai melhorar a vida de todo mundo que mora nas comunidades e precisa se deslocar pra trabalhar, estudar ou vender seus produtos”, acrescenta.

CONCLUSÃO

A primeira etapa da pavimentação abrangeu dois lotes, em 2022, beneficiando os primeiros 20 quilômetros da rodovia, do entroncamento da PA-136 até a Vila Fazendinha. Nesta segunda fase, será entregue o terceiro lote, com mais 20 quilômetros, da Vila Fazendinha até o entroncamento com a PA-395, totalizando 100% da rodovia asfaltada. Com a conclusão, a PA-220 se consolida como um importante eixo de desenvolvimento e integração no nordeste paraense.

Fonte: Agência Pará de Notícias/Imagens: Marco Santos