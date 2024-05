Paysandu goleia o Vila Nova e está a um passo de mais um título da Copa Verde

O Paysandu venceu o Vila Nova, de Goiás, com uma goleada de 6 a 0 na noite desta quarta-feira, 22, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em Belém, em jogo válido pela primeira partida da final da Copa Verde. A Curuzu, lotada, foi ao delírio. A partida teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 52 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Só o artilheiro Nicolas balançou a rede do Vila Nova três vezes. Os outros gols foram marcados por Esli García, Edilson e Edinho. O Paysandu, agora, está a poucos dias da conquista do Tetracampeonato da Copa Verde.

Diante do quadro, o Bicola tem ampla vantagem no jogo de volta e pode perder por até cinco gols de diferença, na semana que vem, em Goiânia, que, mesmo assim, conquista o título da competição. Já o Vila, tende a tentar a chamada “missão impossível” em casa: vencer o Papão por sete gols de vantagem para ser campeão, sem precisar de pênaltis.

A partida de volta entre Paysandu e Vila Nova-GO está marcado para ocorrer na próxima quarta-feira, 29, no estádio OBA, casa do Tigre, às 20h. Antes da partida, no entanto, as equipes tem compromissos pela Série B do Brasileirão. No sábado, 25, às 21h, a equipe ao comando do técnico Hélio dos Anjos vai a Campinas enfrentar o Guarani-SP, pela 7ª rodada. Já o Colorado recebe o Brusque-SC, no domingo, 26, às 17h.

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu