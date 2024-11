Pela primeira vez Portel tem um curso de treinador de futebol profissional

Portel, município da região de Integração do Marajó, terá pela primeira vez um curso de três dias para treinamento de técnicos profissionais de futebol, com aulas práticas e teóricas no centro de convenções do município. O curso será ministrado pelo professor Rildo Ramos, treinador de futebol profissional com passagem pelo exterior e que hoje é o vice-presidente da Federação Brasileira de Técnicos de Futebol – FBTF federação brasileira dos treinadores de futebol. As aulas se encerram amanhã.

O presidente do Sindicato dos Treinadores de Futebol Profissional do Norte e vice-presidente da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol Profissional, Rildo Ramos chegou a Portel para ministrar um curso de capacitação destinado a qualificar profissionais e aumentar o conhecimento em diversas áreas do esporte. O curso, de categoria C e realizado com o apoio da Lei 8.650/93, busca compartilhar fundamentos sobre a formação de atletas e as melhores práticas no futebol.

Com mais de 50 inscritos, o curso representa uma oportunidade para que treinadores e demais interessados recebam certificação e tenham acesso a técnicas atualizadas para o desenvolvimento do esporte. Segundo o presidente do sindicato, o foco do projeto é disseminar conhecimento e fortalecer o futebol em Portel, promovendo uma base sólida para o crescimento contínuo da modalidade.

“Queremos plantar uma semente para transformar o futebol da cidade, capacitando profissionais que poderão contribuir para a evolução do esporte, não só aqui, mas também no Pará, no Brasil e no mundo,” destacou o líder sindical. Essa iniciativa representa um passo importante para o futebol local, promovendo qualidade e inovação na formação de futuros atletas e treinadores.

O técnico da seleção sub-18 e sub-20 de Portel, Antônio Sadinael, falou da importância de um curso desse porte, “que se faz necessário investir no social e na formação de base, que é realidade na região, pois somos o maior seleiro de jogadores destas modalidades”.

Pensando no futuro, o prefeito Paulo Ferreira e a Secretaria de Esporte olham essa área com sensibilidade, reunindo os professores e agentes da área e dando cursos de formação profissional como este de técnico de futebol profissional que está sendo realizado em Portel, “do qual sou aluno e técnico da seleção local e como construtor desse pensamento de realizar sonhos de atletas da região de Portel em uma realidade já em andamento, não poderia também deixar de me atualizar na profissão e tirando minha credencial para poder trabalhar em qualquer clube dentro da esfera da Fifa, CBF e FPF”, disse Sadinael.

“Orgulhoso e grato à Secretaria de Esportes e à prefeitura municipal, agradeço todo apoio aos jovens da seleção de Portel que estão em Belém em avaliação no Clube do Remo, e certo de que eles ficarão na base do Leão Azul concluindo a primeira etapa do projeto de se criar um CT e um clube para participar da segunda divisão do campeonato paraense que é o maior objetivo de todos nós agentes de futebol do município”, concluiu.

Já o secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo de Portel, Oliveira, falou que no curso é de grande importância para os profissionais que dedicam suas vidas para o futebol. “Muitos vêm lutando para se estruturar até como profissionais, no sentido de ter status, reconhecimento, todavia a performance como treinador precisa ser aprofundada de maneira técnica e dentro do regramento das leis e condutas profissionais. Para isso, o Governo Municipal vem buscar as parcerias necessárias para garantir que todas modalidades esportivas sejam um espetáculo, principalmente o nosso futebol que é uma referência global”.

JÚNIOR TURIBA

“Queremos ressaltar o quanto nos surpreendemos com o número de pessoas que procurou o curso, isso é gratificante quando as pessoas entendem que é necessário se preparar e se capacitar para se exercer uma função tão importante que é a de treinador. Nossa cidade vive um grande momento, pois seu maior gestor que é nosso prefeito, vem apoiando de forma visível o esporte em nossa cidade, juntamente com seu secretário de esportes e sua equipe. Como um ex-jogador de futebol profissional que fui e tive todas os incentivos possíveis, os números são claros como um penta campeonato pelo clube do Remo sem nunca perder para o Paysandu no histórico tabu de 33 partidas, acho que meu dever é fazer e dar a melhor condição possível aos atletas e treinadores; me sinto honrado pelo convite do nosso prefeito Paulo Ferreira para ajudar por aqui e sei que essa pequena semente dará muitos frutos”, concluu.

Imagens: Ray Nonato/Divulgação