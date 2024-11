Secretaria de Educação recebe a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição

Os servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) receberam, nesta sexta-feira, 08, a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição. O encontro, marcado pela devoção, começou com a recepção da imagem pela secretária de Educação, Maria José Maia da Silva, até o hall de entrada da Semed. Em seguida, a imagem foi acolhida pelos demais servidores, que participaram, junto com a equipe da visita, de uma pequena celebração.

A agenda de visitas a órgãos públicos faz parte da programação que antecede a festa da padroeira do povo católico santareno.

Na ocasião, a secretária Maria José Maia falou sobre a importância do momento.

“Para nós, da Secretaria de Educação, é uma honra receber a imagem peregrina. É um momento onde nós pedimos pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso trabalho, que nós possamos vivenciar no dia a dia, sobretudo na nossa lida diária com a educação, os valores e exemplos deixados por Nossa Senhora, e, também, de agradecermos pelas graças alcançadas por sua intercessão. Para nós, servidores da Semed, é um momento ímpar sermos abençoados e agraciados mais uma vez com essa ilustre visita”.

A cerimônia foi conduzida por Ervaldo Tavares de Sousa, da equipe de peregrinação da festa. Para ele, a visita da imagem é momento de renovação da fé e preparação para a grande festa do círio.

“Esse é o momento de renovação da nossa fé perante a imagem peregrina nos preparando para a grande festa da imaculada Conceição. Esse momento é um momento de reflexão e de forças para que nós possamos continuar essa caminhada”, destacou.

Este ano, a peregrinação, com as visitas, iniciou em 15 de agosto e deve continuar até dia 21 de novembro. Ao todo, 100 imagens são usadas nas visitas às residências das famílias. Uma outra imagem é usada nas visitas às instituições públicas da Arquidiocese de Santarém.

Após a celebração, os servidores tiveram um momento de devoção individual com a imagem peregrina, reforçando suas preces e agradecimentos.

CÍRIO 2024

Com o tema “Maria Imaculada, Mensageira e Rainha da Paz”, o 106° Círio da Conceição vai ocorrer no quarto domingo de novembro (24), com saída da Igreja de São Sebastião, seguindo seu tradicional trajeto até a Praça da Matriz.

Imagens: Agência Santarém