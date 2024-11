Milei cai em pegadinha de site e diz que Musk comprou CNN

O presidente da Argentina, Javier Milei, caiu em uma pegadinha feita por um site de humor e acabou propagando uma informação falsa de que o bilionário sul-africano Elon Musk teria comprado a CNN. O argentino chegou a criticar a emissora durante discurso na noite desta quinta-feira (7).

No comentário, ele citou ainda o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

– Você verá que as decisões tomadas por Trump serão melhores repercutidas porque hoje o Musk comprou aquele canal imundo que era a CNN – falou.

A notícia falsa foi tirada do site satírico SpaceXMania, conforme informações do UOL e do site Infocielo.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/Matias Martin Campaya