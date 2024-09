Petição pelo impeachment de Moraes bate a meta de 1,5 milhão

O abaixo-assinado pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), alcançou, nesta quinta-feira (12), a meta estabelecida de 1,5 milhão de adesões. A petição está disponível no site Change.org. Só nesta quinta, mais de nove mil pessoas assinaram o pedido online.

O documento será destinado ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), evidenciando o descontentamento da sociedade brasileira com a permanência de Moraes como ministro da Suprema Corte.

O magistrado é alvo de uma série de denúncias veiculadas pelo jornal Folha de S.Paulo, revelando o exercício marginal da atividade judicante. As acusações são sustentadas por registros de conversas por WhatsApp entre os assessores de Moraes, extraídas legalmente de um aparelho celular, de acordo com o jornal.

Recentemente, no 7 de Setembro, milhares de pessoas tomaram a Avenida Paulista (SP) para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes da Suprema Corte. Na ocasião, o pastor Silas Malafaia, coordenador da manifestação, pediu, também, a prisão do ministro em razão dos crimes cometidos, de acordo com o líder religioso.

Fonte: Pleno News