Agenda dos candidatos à Prefeitura de Belém para esta sexta-feira, 13

EDMILSON RODRIGUES (PSOL)

8h – Compromissos administrativos

9h – Caminhada no bairro da Terra Firme

14h – Gravação de programa eleitoral

15h – Compromissos administrativos

17h – Caminhada no bairro da Cidade Velha

18h – Inauguração do Comitê da Lívia Noronha

IGOR NORMANDO (MDB)

9h – Caminhada no Centro Comercial de Belém, concentração na esquina da Avenida Presidente Vargas com Rua Santo Antônio

11h – Entrevista a uma emissora de televisão

17h – Arrastão do 15 no Guamá, com concentração na Praça Frei Daniel

EDER MAURO (PL)

8h – Caminhada do 22 em Icoaraci, concentração no bairro da Agulha

18 – Reunião com lideranças do PL

THIAGO ARAÚJO (REPUBLICANOS)

Manhã – Gravação de propaganda eleitoral

Tarde – Entrevista para uma emissora de televisão

Noite – Encontrao com moradores do bairro do Umarizal

EGUCHI (PRTB)

9h – Caminhada na feira do Tapanã, com concentração na travessa Perimetral II

17h – Reunião com apoiadores do bairro da Pratinha

ITALO ABATI (NOVO)

14h – Candidato organiza evento de arrecadação

17h – Candidato participa de reunião sobre entrevista para uma emissora de rádio

RAQUEL BRÍCIO (UP)

8h – Campanha na Feira do Guamá

10h30 – Caminhada na Avenida Presidente Vargas

17h – Reunião de campanha

WELL MACEDO (PSTU)

9h – Participação no seminário sobre o novo ensino médio com a categoria da educação

16h – Panfletagem no 2º Portão da UFPA, campus Guamá

17h – Participação na palestra do escritor Leonardo Padura, no auditório Benedito Nunes, na UFPA, campus Guamá

JEFFERSON LIMA (PODEMOS)

9h – Caminhada no Ver-o-Peso

17h – Caminhada na Sacramenta

*As agendas, sujeitas a alterações, são de responsabilidade das assessorias dos candidatos.