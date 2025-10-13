segunda-feira, outubro 13, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Marinha resgata cinco náufragos de embarcação pesqueira no Pará

A Marinha do Brasil confirmou, nesta segunda-feira (13), o resgate de cinco pescadores que estavam desaparecidos após o naufrágio de uma embarcação que havia partido de Maracanã (PA) no dia 9 de outubro.

O barco naufragado foi encontrado emaborcado e preso em redes de pesca, a cerca de 166 quilômetros de Belém, durante a manhã do domingo (12), por outro pescador que alertou as autoridades.

Assim que foi comunicado o acidente, a Marinha mobilizou recursos: o Navio-Patrulha “Guarujá” e uma aeronave de busca participaram da operação.  Um navio mercante avistou os náufragos em alto mar e os levou a bordo para atendimento.

Um dos pescadores apresentava desidratação severa e foi evacuado por via aérea para atendimento médico em Belém.  Os outros quatro ficaram sob cuidados no navio-patrulha, recebendo os primeiros socorros marítimos.

A previsão é de que os demais resgatados cheguem à Base Naval de Val de Cães, em Belém, por volta ds 7h da manhã de terça-feira (14).

A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental instaurou um inquérito administrativo para apurar as causas do naufrágio e avaliar responsabilidades.  As autoridades alertam para a necessidade de que embarcações mantenham equipamentos de segurança, rádios comunicadores, coletes salva-vidas e obedeçam às normas de navegação, especialmente nas rotas marítimas do litoral paraense, onde condições climáticas podem mudar abruptamente.

Imagem: Agência Pará

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Pinduca e Arraial do Pavulagem: Uma celebração de ícones na Vila do Círio Iluminado 2025
Próximo artigo
Romaria das Crianças 2025: veja como cadastrar os pequenos para participar dos Carros dos Anjos

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,243FansLike
3,602FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
Recuperação de Credito 320-x-320
Recuperação de Credito 320-x-320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315