Marinha resgata cinco náufragos de embarcação pesqueira no Pará

A Marinha do Brasil confirmou, nesta segunda-feira (13), o resgate de cinco pescadores que estavam desaparecidos após o naufrágio de uma embarcação que havia partido de Maracanã (PA) no dia 9 de outubro.

O barco naufragado foi encontrado emaborcado e preso em redes de pesca, a cerca de 166 quilômetros de Belém, durante a manhã do domingo (12), por outro pescador que alertou as autoridades.

Assim que foi comunicado o acidente, a Marinha mobilizou recursos: o Navio-Patrulha “Guarujá” e uma aeronave de busca participaram da operação. Um navio mercante avistou os náufragos em alto mar e os levou a bordo para atendimento.

Um dos pescadores apresentava desidratação severa e foi evacuado por via aérea para atendimento médico em Belém. Os outros quatro ficaram sob cuidados no navio-patrulha, recebendo os primeiros socorros marítimos.

A previsão é de que os demais resgatados cheguem à Base Naval de Val de Cães, em Belém, por volta ds 7h da manhã de terça-feira (14).

A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental instaurou um inquérito administrativo para apurar as causas do naufrágio e avaliar responsabilidades. As autoridades alertam para a necessidade de que embarcações mantenham equipamentos de segurança, rádios comunicadores, coletes salva-vidas e obedeçam às normas de navegação, especialmente nas rotas marítimas do litoral paraense, onde condições climáticas podem mudar abruptamente.

