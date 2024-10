PMPA reforça segurança para o 2° turno das eleições municipais em Belém e Santarém

Sob a coordenação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a Polícia Militar do Pará intensificou o policiamento ostensivo nos municípios de Belém e Santarém, onde ocorre o 2° Turno das Eleições 2024.

Visando o emprego do policiamento de maneira técnica e adequada, com abrangência na capital do Estado e na região do Baixo Amazonas, a Polícia Militar faz uso de metodologias, recursos e tecnologias no policiamento preventivo e repressivo. Para garantir tranquilidade aos eleitores, o Departamento Geral de Operações elaborou um planejamento estratégico para garantir que belenenses e santarenos possam exercer a cidadania com toda segurança necessária.

Entre as principais ações realizadas pela PMPA para minimizar riscos de incidentes estão: rondas ostensivas no entorno dos locais de votação, nas principais vias e estações de transporte; além da presença do policiamento ostensivo a pé e, por fim, executar o policiamento ostensivo por meio de viaturas empregadas em Pontos Base Estratégicos (PBEs), visando ampliar a prevenção em áreas de grande circulação de veículos e de pessoas.

Prontidão nos quartéis

A fim de assegurar o direito do voto e do exercício da cidadania a todos os eleitores, a PMPA empregou o efetivo que habitualmente atua na atividade-meio (serviço administrativo) para ficar em prontidão, com possibilidade de serem empregados em eventuais ocorrências nas circunscrições de suas respectivas áreas de atuação.

No Quartel do Comando Geral (QCG), localizado no bairro Parque-Guajará, em Belém, o Chefe do Estado-Maior Geral, Coronel Ariel foi quem realizou a preleção final aos oficiais e praças da Unidade, os quais já estavam concentrados desde as primeiras horas deste domingo, equipados e preparados para servir e proteger.

Centro Integrado de Comando e Controle

A sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), situada no bairro do Marco, foi o local onde os gestores dos órgãos que integram a Segup estiveram reunidos ao longo do dia para monitorar a segurança em todo o Pará, com ênfase para Belém e Santarém, visando prevenir e reprimir de forma estratégica qualquer sinalização de desentendimento, vandalismo ou violência durante e após a votação, assegurando a festa da vitória dos candidatos eleitos.

“Nós temos 377 locais de votação em Belém e 301 em Santarém, totalizando 678 locais de votação, sendo que todos contam com a presença da polícia militar, tanto pela manhã quanto à tarde, de modo que o papel das forças de segurança é justamente garantir a lisura que o eleitor possa ir e vir em paz, exercer o seu direito do voto. Há uma preocupação com as festas da vitória nas duas cidades. Em Belém, a gente já previu um efetivo de cerca de 500 policiais escalados para a festa da vitória, independente de quem seja o vencedor. Já contactamos com as organizações das campanhas e já sabemos onde cada um vai efetuar a sua festa da vitória e isso para nós é importante que a gente consiga antecipar o esforço operacional a ser empregado”, avaliou o Comandante-Geral, Coronel Dilson Júnior.

Fonte: Agência Pará/Foto: Cabo Jorge Dias/Ascom PM