Polícia Civil orienta sobre crimes contra mulheres nas praias paraenses

A Polícia Civil do Pará, por meio de equipes da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), realiza ações de conscientização sobre crimes contra crianças, adolescentes, idosos e mulheres, orientando sobre como efetuar denúncias e formas de prevenção. Também há distribuição de material informativo e cartazes de divulgação da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher Virtual (Deam Virtual).

“A equipe itinerante da DAV atua orientando as pessoas sobre os tipos de crimes mais recorrentes contra grupos vulneráveis, em especial sobre importunação sexual e violência contra a mulher. Nós entregamos materiais de informação na Praia de Marudá (município de Marapanim) e no terminal de travessia para a Ilha de Algodoal. Nós também colamos cartazes de divulgação da Deam Virtual em estabelecimentos comerciais, para que qualquer pessoa saiba a forma mais rápida de denunciar qualquer tipo de violência doméstica e familiar contra a mulher”, explicou a delegada Marília Marchiori, da Deam Ananindeua.

Neste final de semana, as ações serão realizadas em Mosqueiro (distrito de Belém), Salinópolis, Marapanim, Curuçá e outras localidades que recebem reforço no policiamento com a Operação Verão 2025.

DENUNCIAR

“Vejo a ação dos policiais como muito importante para que a informação seja difundida. Muitas mulheres não denunciam por medo ou falta de informação sobre seus direitos. Já estive em um relacionamento onde fui agredida e ameaçada de morte por muitos anos. Mas, consegui denunciar e pedir medidas protetivas contra meu ex-companheiro. As mulheres precisam saber onde procurar ajuda e não devem ter medo de denunciar”, frisou a autônoma Jaquelina Lobato.

Durante a distribuição de material informativo e as orientações, uma vítima compareceu à Delegacia de Marudá para relatar as ameaças que sofreu do ex-companheiro na noite de anteontem, quinta-feira, 24.

“A vítima compareceu aqui na Delegacia de Marudá e relatou que o ex-companheiro foi até sua residência armado de uma faca para ameaçá-la, e que ele só não entrou no imóvel porque foi impedido pelos familiares dela. Com base na denúncia, nós registramos o Boletim de Ocorrência e solicitamos à Justiça as medidas protetivas contra o agressor. As testemunhas e o acusado serão intimados e, posteriormente, será solicitada sua prisão”, detalhou o delegado Rodrigo Dantas, titular da Delegacia de Marudá.

CANAIS DE APOIO

A Deam Virtual, canal criado para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica, familiar ou em relações íntimas de afeto, atende demandas em todo o Pará, funcionando sem interrupção (24h).

As denúncias podem ser feitas em qualquer localidade do Estado, pelo serviço “Deam Virtual”, no site da Polícia Civil do Pará (www.pc.pa.gov.br). A ferramenta permite à vítima registrar ocorrências, solicitar medidas protetivas de urgência e acessar serviços, como perícias e suporte sem precisar sair de casa.

A Polícia Civil do Pará também reforça a importância do Disque-Denúncia, número 181. Caso alguém possua qualquer informação que possa auxiliar na investigação do crime, a denúncia pode ser realizada de forma anônima e gratuita de qualquer telefone, além de ser possível o encaminhamento de imagens, vídeos, áudios ou localizações para a atendente virtual “Iara”, pelo número (91) 98115-9181.

Fonte e imagens: Agência Pará