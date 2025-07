Helder Barbalho convida Arnold Schwarzenegger para participar da COP 30 na capital paraense

O governador do Pará, Helder Barbalho, participou ontem, sexta-feira, 25, em São Paulo (SP), do encontro “Diálogo sobre protagonismo subnacional em clima e florestas para uma nova economia em regiões de floresta tropical”, ao lado do ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger. A agenda fez parte da programação paralela do Expert XP 2025, e reuniu integrantes da Força-Tarefa de Governadores para o Clima e Florestas (GCF Task Force), rede internacional formada por governos subnacionais de regiões tropicais comprometidos com a preservação das florestas, o desenvolvimento de economias sustentáveis e o acesso a financiamento climático.

Durante o encontro, Helder Barbalho defendeu que os estados da Amazônia têm papel estratégico no enfrentamento das mudanças climáticas e devem ser protagonistas na formulação de soluções baseadas na floresta viva, aliando preservação ambiental e desenvolvimento social. “Só conseguiremos preservar a Amazônia se os povos da Amazônia estiverem preservados. O mundo precisa compreender que colaborações ambientais precisam ter a reciprocidade da colaboração social”, afirmou o governador, que preside atualmente o Consórcio de Governadores da Amazônia Legal.

FIRMEZA CONTRA ILEGALIDADES

Helder Barbalho também destacou os avanços do Pará no combate ao desmatamento e apresentou as principais estratégias do Estado para consolidar uma nova economia verde, baseada na valorização da floresta em pé. “Em 2018, o Pará perdeu 4.400 km² de floresta em um ano. Em 2025, reduzimos esse número para 1.400 km². Isso representa uma queda de 70% no desmatamento. Esse resultado é fruto de uma atuação firme contra as ilegalidades ambientais e da construção de soluções que aliam proteção ambiental, inclusão social e geração de oportunidades”, reiterou.

O governador convidou Schwarzenegger para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em novembro de 2025, em Belém, e apresentou o evento como uma janela de oportunidades para ampliar a mobilização global em torno da bioeconomia, da restauração florestal e do mercado de carbono.

Arnold Schwarzenegger, que governou a Califórnia entre 2003 e 2011, é um dos principais defensores da atuação dos governos subnacionais na agenda climática global. Ele destacou que esses entes estão mais próximos dos territórios e das comunidades e, por isso, têm maior capacidade de implementar políticas públicas eficazes para enfrentar os desafios ambientais. “Os governos subnacionais conhecem a realidade dos territórios, e estão mais próximos da população. São eles que fazem acontecer. É fundamental que tenham voz e protagonismo nos debates globais sobre clima e meio ambiente”, reforçou.

O ex-governador também ressaltou que a COP30 tem potencial para ser um marco no engajamento da sociedade com a pauta climática. “A COP30 tem potencial para ser um divisor de águas. Se quisermos mudanças reais, precisamos conectar o debate climático com as pessoas, com o cotidiano, com as soluções que fazem sentido na vida real”, acrescentou.

Também participaram do evento os governadores do Amazonas, Wilson Lima, e de Rondônia, Marcos Rocha, além de representantes dos governos do Amapá, Mato Grosso e Tocantins, todos integrantes da GCF Task Force. O grupo reúne atualmente 43 estados e províncias de 11 países, que juntos somam mais de um terço das florestas tropicais do planeta.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias