Polícia Militar apreende arma de fogo, munições e drogas em operação na Região Metropolitana de Belém

Ação rápida do 30º Batalhão da PM frustra atuação criminosa em Ananindeua e reforça o compromisso do Governo do Estado com a segurança pública

Uma ação rápida e estratégica da Polícia Militar do Pará resultou, neste sábado (10), na apreensão de armas, munições e entorpecentes no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A operação foi conduzida por policiais do 30º Batalhão, que, a partir de uma denúncia recebida durante patrulhamento, interceptaram a atuação de suspeitos armados no bairro Marighella.

A ocorrência foi registrada na rua Chico Mendes, onde as equipes policiais foram informadas sobre a presença de indivíduos fortemente armados, possivelmente envolvidos em crimes cometidos nos bairros do Aurá e adjacências. Ao chegar ao local, os agentes visualizaram suspeitos em frente a uma residência. Com a aproximação da viatura, os indivíduos fugiram para o interior do imóvel.

Durante a incursão, um dos suspeitos, armado com uma espingarda calibre 12, apontou a arma contra os policiais, que reagiram de forma imediata para neutralizar a ameaça. O suspeito foi atingido, recebeu socorro no Hospital Metropolitano de Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos.

Na residência, os militares apreenderam uma espingarda industrial calibre 12, sete munições do mesmo calibre (duas deflagradas e cinco intactas), 16 munições de fuzil calibre 5.56, 54 invólucros de substância semelhante à cocaína, um tablete de aproximadamente 300 gramas de substância análoga à maconha e uma motocicleta com registro de roubo.

De acordo com informações levantadas no local, o suspeito seria o articulador de “missões” criminosas nos bairros Águas Brancas, Marighella e Guamá, com suposta ligação com facções oriundas do Rio de Janeiro. Ele também é investigado por envolvimento direto em, pelo menos, seis homicídios.

A ocorrência foi registrada na 14ª Seccional Urbana de Ananindeua, e as investigações seguem em andamento para apurar a atuação do grupo criminoso.

Para o tenente-coronel Fábio Campos, comandante do 30º Batalhão da Polícia Militar, a operação reflete o trabalho contínuo da corporação no combate à criminalidade organizada. “A atuação da Polícia Militar nesta ocorrência reforça o nosso compromisso com a segurança da população paraense. Nossas equipes estão em constante prontidão para combater a criminalidade organizada, proteger vidas e garantir a ordem pública. A resposta rápida da guarnição evitou que armamentos e drogas continuassem circulando na comunidade, e demonstrou, mais uma vez, a eficiência do trabalho integrado e preventivo realizado pela Polícia Militar”, ressaltou.

Por Tarcya Amorim (PMPA)