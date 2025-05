GCM de Atibaia completa 26 anos e anuncia reforço na segurança da cidade

Aniversário da GCM reforça valorização da corporação, reconhece veteranos e anuncia investimentos para ampliar efetivo e modernizar a frota

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Atibaia completou 26 anos de serviços prestados à cidade e celebrou a data com uma cerimônia especial na sede da corporação, realizada nesta sexta-feira (9). O evento reuniu autoridades, agentes da segurança pública e convidados para homenagear a trajetória de crescimento da instituição e anunciar novos investimentos no setor.

Desde que entrou em operação nas ruas em 1999, com uma turma inicial de 39 guardas, a GCM evoluiu significativamente. Hoje, conta com 111 agentes, viaturas modernas, bases móveis, sistema de videomonitoramento, muralha digital e equipes especializadas como ROMU, Canil, Patrulha Rural e a Guardiã Maria da Penha — sendo considerada uma referência regional em segurança pública preventiva.

Durante a cerimônia, dois antigos integrantes da corporação foram homenageados por sua dedicação exemplar: Alaor Miguel de Carvalho, conhecido como “Seu Laor”, representado pelos filhos, e o GCM Valentim, carinhosamente apelidado de “Tim Tim”. Ambos marcaram suas trajetórias com comprometimento e respeito junto à tropa e à população. Valentim, inclusive, foi condecorado como “Guarda Municipal do Ano” pela Assembleia Legislativa de São Paulo.

Segundo a Prefeitura, a valorização da GCM é uma prioridade, e o município já tem planejamento para ampliar o efetivo e renovar a frota nos próximos meses. A proposta é incorporar tecnologias mais modernas e eficientes, sem comprometer a legalidade, a economicidade e a transparência na gestão pública.

O papel da GCM vai além da proteção ao patrimônio. Presente em todas as regiões da cidade, a corporação também atua na defesa dos direitos dos cidadãos, na mediação de conflitos, no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade e na integração com outras forças de segurança em operações conjuntas.

Fonte: Portal da Cidade Atibaia

Foto: Prefeitura Atibai