Polícia prende suspeita de jogar ácido em jovem na rua

Na manhã desta sexta-feira (24), a Polícia Militar do Paraná prendeu a suspeita de jogar ácido na jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, que se encontra em estado grave no Hospital Universitário de Londrina (HU). De acordo com as autoridades, a mulher confessou ter cometido o crime por ciúmes do ex-marido, que teria, segundo ela, uma relação com Isabelly atualmente.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a PM identificou a suspeita após ela mesma contatar a polícia sob a justificativa de que estava sendo perseguida por quatro homens. A mulher, no entanto, não soube explicar o motivo da perseguição, o que despertou a desconfiança dos investigadores.

Questionada se teria envolvimento no caso de Isabelly, ela admitiu ter jogado ácido na jovem motivada por ciúmes do ex-companheiro, que se encontra preso, segundo a polícia.

A suspeita foi detida no pátio de um hotel por volta das 5h e levada à delegacia. Ela deve responder por tentativa de homicídio, e a investigação deve ser concluída ainda nesta sexta.

No ataque, Isabelly sofreu queimaduras no rosto, peito e na boca, além de ter ingerido parte do líquido. Logo após o ataque, ela saiu correndo pela rua pedindo ajuda a transeuntes. O momento foi registrado por uma câmera de segurança da região.

De acordo com informações do portal G1, o barbeiro Décio Silva foi o responsável por socorrer a jovem e levá-la ao Hospital Universitário de Londrina (HU).

– Eu peguei a menina, coloquei no carro e levei ela no hospital. Ela não conseguia falar nada. Não conheço ela, mas espero que ela se recupere. Se Deus quiser, ela vai sair dessa – desejou.

