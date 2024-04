‘Por Todas Elas’ leva mais de 30 serviços gratuitos a mulheres de Capanema

Com uma programação especial dedicada às mulheres, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado das Mulheres (Semu) e da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), realizou, na manhã desta sexta-feira (12), mais uma etapa do projeto “Por Todas Elas”. Desta vez em Capanema, município do nordeste paraense.

A ação reuniu mais de três mil pessoas na Praça Magalhães Barata, no centro da cidade, onde foram oferecidos mais de 30 serviços gratuitos nas áreas da cidadania, saúde e lazer.

Um dos serviços mais procurados é o do exame oftalmológico para produção de óculos de grau. A moradora Maria José Mendes, de 43 anos, aproveitou a oportunidade e levou a filha ao médico oftalmologista. “Eu sempre participo dessas ações, que são muito importantes para a gente. Minha filha tem estrabismo. Hoje aqui na ação eu consegui consulta e encaminhamento para que ela seja atendida. Espero que isso venha a favorecê-la, porque ela precisa disso. Estou muito grata pelo serviço que o Estado está trazendo para a gente”, disse.

Meta – O Governo do Pará já beneficiou mais de 10 mil pessoas com a entrega de óculos durante as ações desenvolvidas pela Seac. Em Capanema, a meta é produzir cerca de 400 óculos que serão distribuídos gratuitamente.

Estrutura – A ação contou com uma grande estrutura para melhor atender a população. Quatro carretas do TerPaz foram posicionadas para receber os atendimentos.

A vice-governadora, atual governadora em exercício, Hana Ghassan, fez a entrega de benefícios do projeto, incluindo kit enxoval, cestas básicas, máquinas de costura, redes, motores de rabeta (pequena embarcação) e crédito do programa Sua Casa.

Ela ressaltou o compromisso do Governo do Estado com ações voltadas ao protagonismo feminino. “Nós estamos aqui, porque entendemos que a mulher precisa de um cuidado especial. Este projeto, é para isso, para que as mulheres se sintam atendidas e valorizadas. Para que a gente possa estar com as nossas mulheres de todo o Estado do Pará. O Por Todas Elas vai estar em todas as regiões do Pará”, explicou.

A moradora Joellem Barros, de 31 anos, foi uma das beneficiadas com o crédito do programa Sua Casa. Para ela, a entrega significa um começo na construção da casa própria. “Estou muito feliz por esse benefício, vai ajudar muito na construção da minha casa. Atualmente, moro de aluguel, então vai mudar a minha vida completamente. Daqui eu ainda vou garantir uma cesta básica. Acho muito importante essas ações”, disse.

Calendário – Em abril, o “Por Todas Elas” vai percorrer outras regiões do Estado, de acordo com o seguinte cronograma:

Dia 23 – Paragominas

Dia 30 – Cametá

Fonte: Agência Pará/Foto: Lucas Dias/Nucom Seac