Solteira, Jojo Todynho revela que tem recaídas com ex quando sente saudade

Solteira há pouco tempo, Jojo Todynho conta que não passa vontade e quando tem saudades, tem recaídas com o ex-namorado, Renato Santiago. A influenciadora fez a revelação enquanto admirava os estudantes da faculdade, durante o intervalo, na manhã desta sexta-feira (12/4).

“Vou falar uma coisa pra vocês, na hora do intervalo a gente vê umas coisas legais aqui na faculdade. Mas eu só olho! Quero ninguém, quero só viver a vida, curtir. Quando tá com saudade tem um remember [do inglês, relembrar] com ‘o vida’ e cada um segue suas vidas e é isso”, diz ela.

Remember é uma expressão comumente usada para se referir a recaídas com alguém, um “relembrar” daquela pessoa. Jojo diz que no momento não pensa em namoro e está afim de apenas aproveitar. “Sozinha me deito, sozinha me levanto”, disse ela.

Jojo anunciou confirmou seu término em fevereiro deste ano, pouco tempo depois de assumir o relacionamento. Apesar do fim, ela relatou na época que a amizade que tem há mais de 10 anos com Renato vai continuar.

Fonte: Portal Léo Dias/Foto: Instagram