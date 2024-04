MC Ryan é levado à PF para esclarecer sobre Ferrari irregular

O funkeiro MC Ryan foi abordado nesta quinta-feira (11) pela Polícia Militar, na Zona Oeste de São Paulo. Ele prestou depoimento para a Polícia Federal na delegacia, por irregularidades em sua Ferrari Roma, que, apesar de constar na documentação ser na cor preta, havia sido pintada de vermelho. O carro foi apreendido durante a abordagem.

O agente capitão Marvin explicou para a TV Bandeirantes que o veículo tinha irregularidades na documentação e um “bloqueio na placa”, de natureza desconhecida. Por falta de informações sobre o veículo, Ryan foi levado para prestar depoimento.

Em suas redes sociais, Ryan explicou sobre a abordagem:

– Saí de casa na intenção de gravar dois clipes. No meio do trajeto, fui abordado pela Polícia Militar e me levaram para a delegacia. A Polícia não está errada. Reconheço meu erro.

– Meu carro é preto, [tenho] uma Ferrari Roma preta que eu tinha deixado vermelha e não tinha mudado no documento.

E prosseguiu:

– Lutei para estar aqui. Vamos trabalhar.

A Ferrari Roma de MC Ryan é avaliada em R$ 3,95 milhões. O artista, na saída da delegacia, afirmou para a imprensa que estava no local, pois acreditava que o veículo seria liberado nesta sexta-feira (12).

Fonte: Pleno News/Fotos: Reprodução/SBT News