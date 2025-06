Portal leva arte dos abridores de letras da Amazônia para o mundo e lança campanha de apoio

A arte ancestral dos abridores de letras, que transforma barcos em verdadeiras galerias flutuantes pelas margens dos rios amazônicos, acaba de ganhar projeção global com o lançamento do maior portal online já criado sobre essa tradição. A iniciativa celebra mais de 15 anos de pesquisa e marca o primeiro aniversário do Instituto Letras Que Flutuam (ILQF), a primeira organização do Brasil dedicada exclusivamente à cultura ribeirinha da Amazônia.

Idealizado pelo ILQF, o portal reúne centenas de imagens, entrevistas, documentários e perfis dos artistas que, com cor, traço e identidade, assinam nomes e mensagens nas embarcações amazônicas. “Mais do que uma vitrine, o site é um espaço de reconhecimento aos mestres e mestras, com perfis próprios e conexão com o público”, afirma Fernanda Martins, presidenta e idealizadora do Instituto.

O projeto nasce como um arquivo público e vivo, que valoriza e preserva essa expressão gráfica popular, conectando os artistas ribeirinhos a novos públicos no Brasil e no mundo, e assegurando a permanência dessa tradição secular.

Para garantir a sustentabilidade das ações, o ILQF lançou uma campanha de financiamento coletivo, com contribuições a partir de R$ 25 mensais. O objetivo é estruturar um núcleo profissional e superar os desafios logísticos da Amazônia, como o isolamento e as grandes distâncias.

“O futuro dessa tradição depende de valorização, mas também do engajamento popular. A campanha é uma forma concreta de participação”, destaca Fernanda.

Apoiar o ILQF é investir na continuidade de um modo único de ver e representar o mundo, assegurando que a criatividade ribeirinha continue navegando — agora também em memória digital.

Serviço: Campanha de financiamento coletivo: contribua a partir de R$ 25/mês

Imagem: Divulgação