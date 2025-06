Pará aposta em energia solar para levar água potável a mais de 3 mil famílias no interior

Em celebração à Semana do Meio Ambiente, a Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional (Secir) lançou um projeto inovador que vai garantir água potável a mais de 3 mil famílias em zonas rurais do interior do Pará. A iniciativa alia sustentabilidade e inclusão social, utilizando sistemas movidos a energia solar, uma fonte limpa e renovável, para abastecer comunidades de 17 municípios.

“O objetivo é que todas as nossas obras impactem positivamente o meio ambiente, com atenção à preservação dos mananciais e à melhoria da qualidade de vida das comunidades”, destacou Frederico Mendes, diretor da Secir.

Segundo o engenheiro Reinaldo de Souza, além do uso de energia solar, o projeto inclui equipamentos para retenção de resíduos, evitando impactos ambientais. Ao todo, mais de 50 comunidades serão beneficiadas em 11 cidades, com chafarizes comunitários; e, em outras seis, com sistemas completos que levarão água tratada diretamente às residências.

As primeiras ordens de serviço serão entregues em Juruti e Óbidos, ainda na primeira semana de junho. O investimento, de R$ 49,7 milhões, é financiado pelo Novo PAC e está alinhado ao novo marco legal do saneamento básico, que visa garantir acesso universal à água potável até 2033.

“Estamos levando esperança, saúde e dignidade para quem nunca teve água de torneira ou um chuveiro em casa”, celebrou Fernanda Paes, titular da Secir.

Com essa ação, a Secir reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e a construção de um Pará mais justo e preparado para os desafios ambientais do futuro.

Imagem: Agência Pará