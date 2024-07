Praias lotadas

Mosqueiro, Marudá, Outeiro, Salinas, Algodoal, Soure, Salvaterra, Barcarena, Marabá, Conceição do Araguaia, Icoaraci e Ajuruteua disputam a preferência do veranista paraense e de outros Estados durante o chamado período de férias escolares, que coincide com o Verão Amazônico. No entanto, nenhuma dessas praias deixa a desejar quando se fala na presença do público. Todas estão sempre lotadas. Mosqueiro e Outeiro bombam mais em razão de sua proximidade com a capital, mas, segundo a balneabilidade, na ilha de Caratateua (Outeiro), a praia mais indicada é a da Brasília, no entanto, a Praia Grande é a mais frequentada, com ondas de dar inveja. Em Icoaraci, todos os dias, grande presença de banhistas. É verão paraense!