Enquanto isso…

Em Belém, foi-se o tempo em que a cidade ficava calma e vazia no mês de julho. A Prefeitura de Belém e o Governo do Estado fizeram investimentos pesados, aliás, continuam fazendo, e, assim, há muitos pontos de lazer e forte programação cultural para quem prefere a tranquilidade e as belezas da capital, cujo trânsito não é nada fácil nunca. As grandes programações, lógico, ocorrem no centro da cidade, especialmente na Estação das Docas e, mais recentemente, no Porto Futuro, que foi ampliado mais ainda.