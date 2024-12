Parazão 2025: FPF divulga tabela com os primeiros jogos

A FPF confirmou a estreia do Campeonato Paraense 2025 para o dia 18 de janeiro, um sábado. O clássico Remo x São Francisco será o primeiro jogo, às 18h, no Mangueirão.

1ª rodada

18 / 01 | 18h | Remo x São Francisco – Mangueirão

19 / 01 | 10h | Tuna Luso x Bragantino – Francisco Vasques

19 / 01 | 10h | Castanhal x Caeté – Complexo Esportivo / Cast. (P.fechado)

19 / 01 |15h30| Santa Rosa x Independente – Ipixunão

19 / 01 | 17h | Cametá x Águia de Marabá – Parque do Bacurau

19 / 01 | 16h | Paysandu x Capitão Poço – Curuzu

2ª rodada

25 / 01 | 15h30 | Bragantino x Santa Rosa – Diogão (P.fechado)

25 / 01 | 10h | São Francisco x Castanhal – Complexo Esportivo / Cast. (P.fechado)

25 / 01 | 16h | Independente x Tuna Luso – Navegantão

26 / 01 | 15h30 | Caeté x Remo – E.M. Augusto Corrêa (P.fechado)

25 / 01 | 17h | Águia de Marabá x Paysandu – Zinho Oliveira

25 / 01 | 15h30 | Capitão Poço x Cametá – Rufinão

3ª rodada

29 / 01 | 15h30 | Bragantino x Caeté – Diogão (P.fechado)

28 / 01 | 15h30 | Capitão Poço x Castanhal – Rufinão

28 / 01 | 20h | Independente x São Francisco – Navegantão

29 / 01 | 20h | Águia de Marabá x Remo – Zinho Oliveira

28 / 01 | 20h | Cametá x Santa Rosa – Parque do Bacurau

28 / 01 | 20h | Paysandu x Tuna Luso – Curuzu

4ª rodada

01/02 | 15h30 | São Francisco x Bragantino – Complexo Esportivo / Cast. (P.fechado)

02 / 02 | 10h | Castanhal x Águia de Marabá – Complexo Esportivo / Cast. (P.fechado)

02 / 02 | 15h30 | Caeté x Independente B E.M. Augusto Corrêa (P.fechado)

01 / 02 | 18h30 | Remo x Capitão Poço – Baenão

02 / 02 | 15h30 | Santa Rosa x Paysandu – Ipixunão

01 / 02 | 10h | Tuna Luso x Cametá – Francisco Vasques

Grupos definidos para o Parazão 2025

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou a divisão dos grupos para o Campeonato Paraense de 2025. A competição terá início no dia 18 de janeiro, dois dias antes do que na edição anterior.

Grupo A: Paysandu, São Francisco, Cametá e Caeté

Grupo B: Remo, Castanhal, Independente e Bragantino

Grupo C: Tuna Luso, Santa Rosa, Águia de Marabá e Capitão Poço

As oito melhores equipes se classificam para as quartas de final, que serão disputadas em jogo único, assim como as semifinais. A final, como de costume, será em dois jogos.

Foto: A Província do Pará/ Marina Moreira