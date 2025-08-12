Prefeito Igor Normando anuncia primeira atualização da tarifa de táxi em Belém desde 2015

Nesta terça-feira (12), o prefeito Igor Normando oficializou o reajuste das tarifas de táxi em Belém o primeiro desde 2015 , por meio de assinatura de decreto no Palácio Antônio Lemos. A correção busca corrigir uma defasagem tarifária de mais de dez anos e tornar a remuneração dos taxistas mais compatível com os custos atuais de operação, como combustível e manutenção.

O reajuste nas tarifas dos táxis acontece após um longo período sem atualização significativa, durante o qual diversos fatores econômicos, como o aumento no preço dos combustíveis, manutenção dos veículos e custos gerais de operação, impactaram diretamente os motoristas. Segundo a Prefeitura, a correção é necessária para garantir a sustentabilidade do serviço e manter a qualidade no atendimento à população.

Com a correção, a tarifa base para a corrida passou a ter um novo valor, e o quilômetro rodado também sofreu reajuste. Embora a Prefeitura ainda não tenha divulgado oficialmente a tabela completa, fontes indicam que a tarifa mínima e o valor por quilômetro rodado terão acréscimos compatíveis com o aumento dos custos operacionais.

Além disso, a regulamentação prevê que os taxistas continuem seguindo as normas de segurança, higiene e atendimento ao cliente, garantindo conforto e segurança para os passageiros.

Para os usuários do serviço, o reajuste pode significar um custo um pouco maior nas corridas diárias, principalmente para quem utiliza o táxi com frequência. No entanto, a Prefeitura ressalta que a correção é necessária para evitar a precarização do serviço, que poderia prejudicar tanto passageiros quanto motoristas.

Especialistas em transporte urbano destacam que reajustes tarifários são comuns em cidades onde o serviço de táxi é essencial para a mobilidade, e que o equilíbrio entre preço justo e qualidade do serviço deve ser prioridade.

Os motoristas de táxi da capital receberam a notícia da correção tarifária com otimismo. Muitos afirmam que o reajuste trará um alívio financeiro, ajudando a cobrir despesas que têm aumentado constantemente, como combustível, peças de reposição e impostos.

“Há muito tempo esperávamos por essa atualização, que vai ajudar a manter nosso trabalho viável e continuar oferecendo um bom serviço à população”, comentou um taxista ouvido pela reportagem.

A Prefeitura de Belém deve intensificar as ações de fiscalização para garantir que as novas tarifas sejam aplicadas corretamente e que o serviço de táxi mantenha o padrão esperado pela população. Os usuários podem ficar atentos às tabelas oficiais que serão disponibilizadas nos veículos e pontos de táxi da cidade.

Além disso, a administração municipal tem reforçado o compromisso de apoiar os motoristas, promovendo capacitações e melhorias na infraestrutura do setor.

Imagem: Reprodução