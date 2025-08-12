terça-feira, agosto 12, 2025
Motorista suspeito de causar acidente com cinco mortes na PA-275 se entrega à polícia em Marabá

O motorista suspeito de provocar um grave acidente na rodovia PA-275, que resultou na morte de cinco pessoas, entregou-se voluntariamente às autoridades policiais em Marabá, no Pará. A entrega ocorreu após intensa busca e mobilização da polícia na região.

O acidente aconteceu em um trecho movimentado da PA-275 e envolveu múltiplos veículos. As vítimas fatais eram moradores locais e a tragédia causou grande comoção na comunidade. Autoridades lamentaram a perda e prestaram apoio às famílias enlutadas.

Após o acidente, o motorista fugiu do local, o que agravou a situação e gerou uma busca para localizá-lo. A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Estadual passaram a investigá-lo, reunindo provas que indicaram sua possível responsabilidade pelo ocorrido. Com a emissão de um mandado de prisão preventiva, o suspeito decidiu se apresentar às autoridades em Marabá, colaborando com as investigações.

Este caso reforça a necessidade de atenção redobrada dos motoristas nas rodovias para garantir a segurança de todos. O governo e órgãos de trânsito têm intensificado campanhas educativas e ações de fiscalização para prevenir acidentes graves. O suspeito seguirá à disposição da Justiça para responder pelo caso. As investigações continuarão para esclarecer as causas do acidente e garantir que os responsáveis sejam punidos conforme a lei.

As autoridades também destacam o compromisso em promover um trânsito mais seguro para evitar tragédias semelhantes no futuro.

Imagem: Reprodução  Jhennyfer Florêncio/ TV Liberal

