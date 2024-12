Prefeitura concede a medalha Francisco Castelo Branco a 20 personalidades de Belém

A Prefeitura de Belém realizou na noite de ontem, sexta-feira, 20, a cerimônia de entrega da comenda Franscisco Caldeira Castelo Branco, a maior honraria concedida pelo município. A solenidade foi realizada no auditório do Palácio Antônio Lemos e homenageou 20 personalidades que contribuíram com a cidade de Belém, em diversas áreas, entre elas, como na área política, social, econômica e cultural.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, entregou a medalha a cada homenageado. O gestor municipal explicou a intenção da honraria. “Essa comenda que a autoridade municipal homenageia seus cidadãos é registrada em lei. A escolha é feita por uma comissão de servidores municipais. A medalha leva o nome do capitão português, fundador da capital paraense, em 1616”.

Uma das condecoradas foi a cantora Creuza Gomes, uma das maiores intérpretes de samba no estado Pará. “Estou muito emocionada por ganhar a maior honraria de Belém, da cidade que nasci, vivo e amo”, comentou.

A cerimônia encerrou com o discurso do cerimonialista Marcelo Pinheiro, que também foi condecorado com a medalha. Único brasileiro a ganhar o prêmio “Mestre de Cerimônia das Américas”. Marcelo agradeceu a homenagem. “Estamos aqui recebendo pela meritocracia. O nosso trabalho é por nossa Belém, que tanto amamos e zelamos. Agradeço por essa grande homenagem”.

Condecorados com a Medalha Francisco Caldeira Castelo Branco:

– Andréa Pinheiro, Maria Nazaré Gouveia dos Santos, Araceli Maria Pereira Lemos, Aldenor Monteiro de Araújo Júnior, Alessandro José Solano Reis, Creuza da Silva Gomes; Elizabeth Massoud Salame da Silva, Edilene Brito Rodrigues, Francisca Guiomar Cruz da Silva, Georgina Tolosa Galvão, Iran Abreu Mendes, Jurandir dos Santos Novaes, José Alberto Vasconcelos, Káritas Lorena de Souza Rodrigues, Lélio Costa da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, Miguel Gustavo Carvalho Brasil, Rosemiro Salgado Canto Filho, Sandra Helena Ribeiro Cruz e Marcelo Pinheiro.

Imagem: Agência Belém