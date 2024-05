Prefeitura de Belém apresenta projeto da Bacia do Mata Fome, que vai beneficiar mais de 100 mil pessoas

A apresentação do projeto do Programa de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Mata Fome (Prommaf) foi feita pela Prefeitura de Belém na noite desta terça-feira, 14, no Gabinete Municipal. As obras vão beneficiar mais de 100 mil pessoas de forma direta e indireta.

Todos os passos do projeto foram apresentados pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que aproveitou para anunciar a coordenadora do Prommaf, a arquiteta e urbanista Laís Viggiano. O gestor municipal elencou todo o processo e cronograma da obra.

Será feita uma grande intervenção urbana em toda a área do canal, que compreende uma extensão de 8.387 quilômetros, passando pelos bairros da Pratinha, Tapanã, São Clemente e Parque Verde. As obras são de macrodrenagem, conjunto habitacional, pavimentação de vias e construção de praças. Em algumas ruas do bairro do Tapanã, as obras saneamento já iniciaram, explicou o prefeito Edmilson Rodrigues.

“Ela já tá iniciando, tanto é que já demos ordem de serviço para uma das principais via do Tapanã, que é a Engenheiro Engelhard. No entanto, como é recente a assinatura do contrato do Flonpata, faz 15 dias. O que nós estamos fazendo agora são obras com recursos próprios”.

Valores

A obra de macrodrenagem de toda a Bacia do Mata Fome está orçada em 300 milhões de reais, já financiados junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) em março deste ano.

Dentro do programa do Mata Fome, que também tem a parte de urbanização, o Prommaf foi contemplado pelo PAC Seleções, do Governo Federal, com R$ 132.700.262,69, que serão aplicados em obras complementares à macrodrenagem, que são as seguintes: construção de 208 unidades habitacionais, pavimentação de vias, estação de tratamento de esgoto e regularização fundiária no bairro da Pratinha, distrito de Icoaraci, que fica localizado ao sul da bacia, beneficiando de forma direta 29 mil pessoas.

O valor total do projeto (obras complementares) é de R$ 143.945.062,69, incluindo a contrapartida do município de R$ 11.244.800,00.

Todo o estudo da Prefeitura iniciou em 2022, para a execução do projeto da Bacia do Mata Fome. A população da área também está sendo ouvida e participando de todo o processo. As obras de macrodrenagem estão na fase de pré-intervenção.

“Temos um realidade supercomplexa na área, que é a supressão de um Igarapé. Muitas famílias vivem à margem desse igarapé e são vítimas de alagamento”, explicou a coordenadora do Prommaf, Laís Viggiano. “Estamos na fase pré-intervenção da macrodrenagem. Ela tem três componentes essenciais, o primeiro é a infraestrutura de macrodrenagem, o segundo são as pessoas que moram lá e o terceiro, o meio ambiente”.

Posse

Ainda durante o encontro, o prefeito Edmilson Rodrigues deu posse aos novos secretários municipais.

Lélio Costa da Silva assumiu a Secretaria de Urbanismo (Seurb); Inês Silveira assumiu a Belemtur; José Akel assumiu a Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém (Codem); e Franklin Cordovil assumiu a Administração Regional do Outeiro (Arout).

Inês Silveira, que assume a Belemtur, estava na Fumbel e é turismóloga; a Codem passa a ser gerida por José Akel, que era diretor de Desenvolvimento da Codem.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Diney Souza/Ag Belém