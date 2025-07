Prefeitura de Belém celebra os 130 anos de Mosqueiro com festa e serviços

A ilha de Mosqueiro celebrou 130 anos de história com muita festa e serviços ontem, domingo, 06. A Prefeitura de Belém promoveu mais uma edição do programa Belém pra Todos, atendendo mais de 1,5 mil pessoas e aproximando a população das políticas públicas. A programação aconteceu na Praça Matriz, na Vila.

Moradora de Mosqueiro há 22 anos, Rosivana Teixeira Maciel não escondeu a empolgação. “Desde sábado Mosqueiro tá em festa, e hoje eu vim com meu neto. Consegui pegar bolo, inclusive tô levando uma vasilha cheia pra família toda! Esse aniversário foi diferente, a gente se sente cuidada e querida. Mosqueiro merece”, disse, entusiasmada.

A moradora Roseli Alves, de 62 anos, aproveitou para cuidar da saúde e se emocionou com o evento. “ É muito bom ter saúde e cidadania juntas na festa do nosso aniversário. Eu consegui aferir minha pressão com facilidade, coisa que eu quase nunca faço. Estou muito feliz e agradecida, é um presentão pra mim e pra Mosqueiro”, celebrou.

O clima festivo contagiou a todos, com parabéns coletivo, bolo, música e um vídeo no telão com uma mensagem especial do prefeito de Belém, Igor Normando. Desde cedo, a praça ficou lotada, reunindo famílias e amigos.

Maria Conceição Silva, de 63 anos, aproveitou a ação para resolver pendências importantes. “Eu trouxe meu cunhado pra fazer o CadÚnico, primeira vez dele. Ele tem problema de audição, e é difícil ir até Belém. Quando soube da ação, fui logo buscar ele. Foi ótimo poder resolver isso aqui mesmo e ainda comemorar o aniversário da nossa ilha. Economiza tempo, dinheiro, e a gente ainda sai feliz. Muito bom!”, afirmou, satisfeita.

Muitos motivos para comemorar

O subprefeito de Mosqueiro, Renato Brandão, destacou a importância de valorizar cada vez mais a ilha. “É uma alegria enorme. Desde ontem tivemos apresentações culturais, show da banda AR15 e, hoje de manhã, banda da Guarda Municipal, projetos sociais, ação de cidadania, vacinação PET, serviços de saúde. Tudo aqui foi pensado para aproximar os moradores”, disse.

Brandão também pontuou os cuidados da Prefeitura de Belém desde o início da gestão. “Nosso prefeito Igor Normando vem liderando com muito carinho e dedicação, resgatando o orgulho de Mosqueiro. Contamos também com o apoio do governador Helder e da vice-governadora Hana. Estamos falando de um avanço gigantesco nas melhorias para o distrito. Agora, é seguir trabalhando para Mosqueiro continuar brilhando”, frisou.

