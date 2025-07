Botafogo acerta a contratação de Davide Ancelotti, filho do técnico da seleção

O Botafogo acertou a contratação do técnico Davide Ancelotti. A informação foi anunciada pelo Ge e confirmada pela ESPN.

O filho de Carlo Ancelotti, comandante da seleção brasileira, fechou com o Glorioso até o fim de 2026 e chega ao clube carioca com dois auxiliares e um preparador físico.

As partes chegaram a um acordo ao fim da tarde deste domingo. A tendência é que o novo treinador seja oficialmente anunciado pelo Botafogo nesta segunda-feira (7) para já iniciar o trabalho nesta semana.

O nome de Davide liderou a lista de preferências de John Textor, dono da SAF alvinegra, para o lugar de Renato Paiva, demitido após a eliminação da equipe para o Palmeiras nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Segundo apurou a reportagem, as negociações aconteceram diretamente com o profissional, sem interferência com a CBF, apesar de ele integrar a comissão do pai. Davide não fazia parte do quadro fixo de funcionários da entidade e foi convocado pontualmente para a Data Fifa de junho.

Essa será a primeira experiência de Davide Ancelotti como técnico principal de um clube, já que acompanha seu pai como auxiliar desde 2016, passando por Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid.

Na atual temporada, o Botafogo volta a campo no dia 12 de julho, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Vasco. O time está na oitava colocação da Série A, com 18 pontos, a seis da liderança.

Na CONMEBOL Libertadores, o Fogão está nas oitavas de final e terá pela frente a LDU, do Equador. O time está na mesma fase na Copa do Brasil, com o Red Bull Bragantino como rival.

Quem é Davide Ancelotti?

Desde junho trabalhando em parceria com o pai na seleção brasileira, Davide Ancelotti ainda não atuou como técnico principal na carreira, apesar de acompanhar Carletto desde a passagem pelo Bayern de Munique em 2016.

Também foi assim no Napoli, Everton e Real Madrid, onde Davide atuou como auxiliar técnico do pai. E como ele mesmo descreveu, suas funções eram dar suporte nos treinos, pré-jogos e partidas. E até mesmo como “tradutor”, auxiliando Ancelotti a se comunicar com os jogadores nos clubes onde ele não dominava a língua, uma vez que fala italiano, francês, espanhol, alemão e inglês.

Muito antes de se tornar auxiliar do pai, Davide Ancelotti tentou até mesmo a carreira como jogador. Ex-meio-campista, teve uma passagem sem muito destaque pelo Milan e atuou até mesmo na quinta divisão italiana. Mas se aposentou logo aos 20 anos, movido pela vontade de se tornar treinador e por se definir “lento demais”.

Depois de se formar em Ciências do Esporte, aos 22 anos, o filho de Carletto iniciou a sua jornada nos bastidores do futebol. Em 2012, foi preparador físico do PSG durante a passagem do seu pai por lá.

Quatro anos depois, tirou a licença “A” da Uefa, o que o permitiu trabalhar como auxiliar técnico. E mais recentemente, em julho de 2023, quando já estava no Real Madrid, Davide Ancelotti tirou a licença “Pro” após concluir um curso no País de Gales, o que já o permitia comandar qualquer equipe.

Próximos jogos do Botafogo:

Jean Catuffe/Getty Images