MTur investe em capacitação de comunidades ribeirinhas no Pará com foco no turismo voluntário

O ministro do Turismo, Celso Sabino, assinou, ontem, domingo, 06, um novo investimento destinado para as políticas públicas voltadas à inclusão produtiva e valorização cultural de comunidades ribeirinhas da Amazônia. O projeto de capacitação em turismo voluntário, segurança turística e formação de agentes comunitários de turismo será realizado em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e envolverá os municípios de Santarém, Aveiro e Belterra.

Com aporte de R$ 300 mil do governo federal, por meio do Ministério do Turismo, a iniciativa inclui oficinas, diagnósticos, cursos e encontros formativos integrados às ações de saúde do Projeto Muiraquitã, que vai levar as estratégias federais para as comunidades no Navio Hospital Escola Abaré — uma Unidade Básica de Saúde Fluvial. O projeto Muiraquitã é realizado em parceria com a Fundação Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

Já as ações pedagógicas serão coordenadas pela Ufopa e incluem a produção de cartilhas sobre temas como: atendimento ao turista, turismo como vetor de geração de renda, integração da produção rural e formalização de guias comunitários no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).

O ministro do Turismo, Celso Sabino, enxerga na parceria um caminho para o fortalecimento do turismo de base comunitária.

“É uma ação que reafirma o nosso compromisso com uma política de turismo que valoriza os saberes e o modo de vida amazônico, além de incentivar o chamado ‘Volunturismo’, que envolve o fomento à atividade turística, a partir de quem faz trabalhos voluntários, como é o projeto Muiraquitã. Também, ao promover a qualificação dessas comunidades junto com a Ufopa, estamos fortalecendo a autoestima local, estimulando o empreendedorismo por meio da geração de renda para as comunidades e, com isso, abrindo novos caminhos para o desenvolvimento sustentável da região”, afirmou.

A reitora da Ufopa, Aldenize Xavier, destacou o papel estratégico da universidade na interiorização das políticas públicas:

“Essa parceria reafirma o compromisso da Ufopa com o desenvolvimento social e econômico da região. Estamos levando saúde, mas também conhecimento técnico e científico para dentro das comunidades, promovendo autonomia e inclusão produtiva de forma respeitosa e sustentável”, afirmou.

Para o médico Victor Vaisberg, coordenador do Projeto Muiraquitã e da expedição do Abaré, o projeto conecta saúde e desenvolvimento local.

“Essa integração entre saúde e turismo comunitário é uma inovação potente. Estamos unindo diferentes saberes e ferramentas para transformar realidades”, declarou.

PARCERIA

O projeto apoiado pelo Ministério do Turismo leva em conta os desafios logísticos da região, como a dificuldade de transporte por vias tradicionais e o acesso limitado a serviços públicos. A proposta é aproximar políticas públicas de populações historicamente afastadas dos centros de decisão, fomentando inclusão e integração nacional a partir da atividade turística.

A expectativa é que, ao fortalecer lideranças locais e promover a profissionalização do turismo ribeirinho, a iniciativa estimule a visitação consciente, o respeito à cultura tradicional e a geração de renda nas comunidades beneficiadas.

Participaram da cerimônia de assinatura do convênio a vice-reitora da Ufopa, Solange Ximenes Rocha; o secretário municipal de saúde de Santarém, Everaldo Martins; o prefeito de Santarém, José Maria Tapajós o ex-deputado federal Francisco Chapadinha e o deputado federal Airton Faleiro.

Por Cléo Soares/Ministério do Turismo